Efeler'de 'Olimpik Spor Tırmanış Tesisi' açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Efeler'de 'Olimpik Spor Tırmanış Tesisi' açılıyor

28.02.2022 11:23
Efeler'de 'Olimpik Spor Tırmanış Tesisi' açılıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın geçtiğimiz yıl ilçeye kazandırdığı Olimpik Spor Tırmanış Tesisi'nin açılışı, Aydınlı öğrencilerin katılacağı yarışmayla birlikte yapılacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın geçtiğimiz yıl ilçeye kazandırdığı Olimpik Spor Tırmanış Tesisi'nin açılışı, Aydınlı öğrencilerin katılacağı yarışmayla birlikte yapılacak.

Başkan Atay'ın göreve gelmesiyle birlikte adeta bir açık hava etkinlik merkezi haline getirilen Pınarbaşı Mesire Alanı, farklı dış mekan aktiviteleri ile zenginleşiyor. İlçenin yeni cazibe mekanı Pınarbaşı Mesire Alanı'nda 2 Mart Çarşamba günü yapılacak Spor Tırmanış Tesisi'nin açılışı için tüm hazırlıklar tamamlandı.

16 metrelik hız ve 15 metrelik lider tırmanış duvarlarından oluşan Türkiye'deki ilk olimpik standartlarda açık hava spor tırmanış tesisi hakkında konuşan Efeler Belediye Başkanı Atay, "Gençlerimiz için eğitim, kültür-sanat ve spor alanında özel projeler hazırlayıp hizmete sunuyoruz. Onların sporla iç içe büyümesi, bu sayede fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi için sadece profesyonel sporlara değil amatör spor dallarına da yatırım yapıyoruz. Tesisimiz, doğa sporları kulüplerinin yanı sıra bu spora ilgi duyan, denemek isteyen yediden yetmişe herkese hizmet verecek. Ayrıca bu tesiste uluslararası yarışmalara ve milli takım kamplarına ev sahipliği yapıp milli ve olimpik sporcular da yetiştirmeyi hedefliyoruz. Tüm Efeler halkını Olimpik Spor Tırmanış Tesisi'mizin açılışına davet ediyorum" dedi.

Açılışla birlikte Olimpik Spor Tırmanış Tesisi'nde yarışma da düzenlenecek. Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Efeler Belediyesi ile birlikte ortaklaşa düzenleyeceği yarışmada Aydınlı öğrenciler; minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde zirve için yarışacak. Okul sporları kapsamında düzenlenecek bu yarışma Aydın'da olimpik standartlardaki bir tesiste yapılan ilk spor tırmanış yarışması olma özelliği taşıyacak. - AYDIN

Efeler'de 'Olimpik Spor Tırmanış Tesisi' açılıyor
Efeler'de 'Olimpik Spor Tırmanış Tesisi' açılıyor
Efeler'de 'Olimpik Spor Tırmanış Tesisi' açılıyor

YORUMLAR
500
Aydın'da aranan şahıs, bekçilere takıldı Aydın'da aranan şahıs, bekçilere takıldı

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Aydın, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Efeler'de 'Olimpik Spor Tırmanış Tesisi' açılıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:23 Rusya'dan müzakereler öncesi dikkat çeken açıklama: Ukrayna hava sahasının tamamı kontrolümüz altında
11:00 Rusya Kiev'i vurmaya hazırlanıyor! Savunma Bakanlığı, "Siviller çıksın, askeri hedefleri vuracağız" dedi
10:59 Koronavirüste son tablo: En çok vaka görülen 10 il açıklandı
10:46 Rusya'dan önemli ekonomik karar! Faizi 1050 puan artırarak yüzde 20'ye yükselttiler
10:46 Rus askerlerin sözleri dikkat çekti: Bizi kandırdılar, tatbikat var dediler
10:42 Geçmişte yaşadıkları aşkla tekrar gündem olan Arda Kural'dan, Yıldız Asyalı itirafı: Beni aldattı
10:35 Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü!
10:34 Ukrayna'da hayat yeraltında sürüyor! Çocuklar "Anne hepimiz ölecek miyiz" diye soruyor!
10:33 Ukrayna halkından büyük ''Zelenskiy'' desteği! Son anket sonuçları açıklandı: Oy oranı yüzde 90'ı aştı!
10:21 Yargı'nın son bölümünde neler yaşandı? Mahkemeden Ceylin için ne karar çıktı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 11:29:40. #1.13#
SON DAKİKA: Efeler'de 'Olimpik Spor Tırmanış Tesisi' açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement