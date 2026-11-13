Efeler ve Sultanlar liglerinde 6. ve 9. hafta maçları yarın ve 15 Kasım'da oynanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Efeler ve Sultanlar liglerinde 6. ve 9. hafta maçları yarın ve 15 Kasım'da oynanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 6. hafta maçları yarın, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 9. hafta karşılaşmaları 15 Kasım Pazar günü oynanacak. Haftanın programında Galatasaray Madeş Mobilya-Fenerbahçe Medicana ve Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Belediyespor Eker yer alıyor.

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 6'ncı, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 9'uncu hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

14.00 ON Hotels Alanya Belediyespor-Altekma (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

14.00 Gebze Belediyespor-Ziraat Bankkart (Gebze)

16.00 Spor Toto-İstanbul Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Akedaş Onikişubat Belediyespor-Sungurlu Belediyespor (Merkez 1)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (İBB Cebeci)

19.00 Halkbank-Sultanbeyli Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Galatasaray Madeş Mobilya- Fenerbahçe Medicana (TVF Burhan Felek Vestel)

Vodafone Sultanlar Ligi

15 Kasım Pazar:

13.00 Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Burhan Felek Vestel)

14.00 Zerenspor-Eczacıbaşı Peron İstanbul (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 VakıfBank-Aras Kargo (VakıfBank)

16.00 Göztepe Yuppo-Galatasaray Daikin (TVF Atatürk)

16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (Muradiye)

17.00 Kuzeyboru-İlbank (Aksaray)

19.00 Beşiktaş-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş (TVF Burhan Felek Vestel)

Kaynak: AA
GalatasarayFenerbahçeVodafoneEfelerPazarSporSMSSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıraç, oğlu ve kızıyla ilk kez objektif karşısında: Müzik onlarda da var Kıraç, oğlu ve kızıyla ilk kez objektif karşısında: Müzik onlarda da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti Ankara’dan sert yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt
Ormanda yasak aşk Karısı konumundan bulup bastı Ormanda yasak aşk! Karısı konumundan bulup bastı
Acemi Cadı’nın Ceren’i yıllar sonra ortaya çıktı Yeni mesleği şaşırttı Acemi Cadı'nın Ceren'i yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı
85 bin liralık kira 324 bine çıktı: Oğuzhan Koç karara itiraz etti 85 bin liralık kira 324 bine çıktı: Oğuzhan Koç karara itiraz etti
İsveç ülkesine dönen göçmene 350 bin kron veriyor: Şartlar neler İsveç ülkesine dönen göçmene 350 bin kron veriyor: Şartlar neler?
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
10:18
Gençlik nereye gidiyor Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
10:10
Eski takım arkadaşından Sergen Yalçın’a sert sözler: Taktik bilmez, yakında kovulur
Eski takım arkadaşından Sergen Yalçın'a sert sözler: Taktik bilmez, yakında kovulur
09:46
Seferler iptal, uyarılar peş peşe İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı
Seferler iptal, uyarılar peş peşe! İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı
09:42
A Milli Takım’da 44 yıl sonra bir ilk Tarihe geçen kötü seri
A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri
09:30
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 10:26:31. #7.12#
SON DAKİKA: Efeler ve Sultanlar liglerinde 6. ve 9. hafta maçları yarın ve 15 Kasım'da oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android