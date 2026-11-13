Efeler ve Sultanlar liglerinde 6. ve 9. hafta maçları yarın ve 15 Kasım'da oynanacak

Efeler ve Sultanlar liglerinde 6. ve 9. hafta maçları yarın ve 15 Kasım'da oynanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 6. hafta maçları yarın, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 9. hafta karşılaşmaları 15 Kasım Pazar günü oynanacak. Haftanın programında Galatasaray Madeş Mobilya-Fenerbahçe Medicana ve Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Belediyespor Eker yer alıyor.
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 6'ncı, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 9'uncu hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
SMS Grup Efeler Ligi
Yarın:
14.00 ON Hotels Alanya Belediyespor-Altekma (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
14.00 Gebze Belediyespor-Ziraat Bankkart (Gebze)
16.00 Spor Toto-İstanbul Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Akedaş Onikişubat Belediyespor-Sungurlu Belediyespor (Merkez 1)
16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (İBB Cebeci)
19.00 Halkbank-Sultanbeyli Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
19.00 Galatasaray Madeş Mobilya- Fenerbahçe Medicana (TVF Burhan Felek Vestel)
Vodafone Sultanlar Ligi
15 Kasım Pazar:
13.00 Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Burhan Felek Vestel)
14.00 Zerenspor-Eczacıbaşı Peron İstanbul (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 VakıfBank-Aras Kargo (VakıfBank)
16.00 Göztepe Yuppo-Galatasaray Daikin (TVF Atatürk)
16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (Muradiye)
17.00 Kuzeyboru-İlbank (Aksaray)
19.00 Beşiktaş-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş (TVF Burhan Felek Vestel)
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