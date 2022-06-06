Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma açık artırmada satıldı! - Son Dakika
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Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma açık artırmada satıldı!

06.06.2022 14:51

Helikopter kazasında yaşamını yitiren efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) ilk sezonunda giydiği Los Angeles Lakers forması, açık artırmada 2,735 milyon dolara satıldı.

SCP Auctions müzayede evinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bryant'ın NBA'e adım attığı 1996-97 sezonunda, iki play-off maçı da dahil giydiği forma mezatla satıldı.

2,735 MİLYON DOLARA SATILDI

Helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) ilk sezonunda giydiği Los Angeles Lakers forması, açık artırmada 2,735 milyon dolara alıcı buldu.

Servet ödediler! Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma satıldı

5 KEZ ŞAMPİYON 18 KEZ ALL STAR

26 Ocak 2020'de 41 yaşındayken helikopter kazasında ölen Bryant, Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşamış, 18 kez all-star seçilmiş, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü almıştı.

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Son Dakika Spor Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma açık artırmada satıldı! - Son Dakika


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