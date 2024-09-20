Ege Asım Duyar, Karşıyaka Spor Kulübü\'ne Transfer Oldu

Spor

Bir dönem Buldan Belediye spor'da da forma giyen başarılı sol stoper Ege Asım Duyar, Karşıyaka Spor Kulübüne transfer oldu.

Bir dönem Buldan Belediyespor alt yapısı ve A takımı forması giyen 17 yaşındaki sol stoper Ege Asım Duyar, İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka Spor'a transfer oldu.

Buldan Belediyespor Kulübünün yönetim kurulu üyesi Osman Can Duyar'ın oğlu Ege Asım Duyar, spor hayatını ve eğitimini bundan sonra İzmir'de devam edecek. Hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını belirten genç oyuncu, "Alt yapısında futbola başlayıp, A takımına kadar yükseldiğim Buldan Belediyespor'a teşekkür ederim. Beni bugünlere gelmemde çok büyük katkıları olan teknik direktör Halil Baştürkmen'e, Denizlispor alt yapı hocamız Mahmut Ayhan'a, bana güvenen, destekleyen ve gelişimimde büyük pay sahibi olan Şemiklerspor teknik direktörü Şaban Mergen hocama ve bireysel antrenörüm Kürşat Taş hocama teşekkür ederim. Öncelikli hayalim olan Karşıyaka Spor Kulübünün formasına kavuştum. Bundan sonra milli takım formasını giymek en büyük hayalim" dedi. - DENİZLİ