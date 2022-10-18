Ege'nin kupa günü

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda yarın 9 Ege takımı birden sahne alacak. Yeni yönetimiyle büyük umutlarla başladığı Spor Toto 1'inci Lig'de kötü gidişi bir türlü durduramayan Göztepe, bu sezon kupa maratonuna 3'üncü Lig ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor'u ağırlayarak başlayacak. Gürsel Aksel Stadı'ndaki maç saat 14.00'te start alacak. Üst üste 2 galibiyetle 1'inci Lig'de düşme hattından çıkan Altınordu, aynı saatte Bitexen Sapanca Gençlikspor'u Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda konuk edecek. Daha önce 2019 yılında aynı yerde kupa maçlarına çıkan Altınordu, statta 3 sene sonra profesyonel maç yapacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de 8 maçta 2 puanla son sıraya demir atan Altaş Denizlispor, kupada Denizli Atatürk Stadı'nda 3'üncü Lig'deki Ayvalıkgücü Belediyespor önünde moral arayacak. Yine saat 14.00'te başlayacak maçlarda Bucaspor 1928, Artvin Hopaspor'la Yeni Buca Stadı'nda, Baynet İnşaat Balıkesirspor, Yeşilyurt DÇ Ofspor'la Balıkesir Atatürk Stadı'nda, Uşakspor, Gümüşhane Sportif'le 1 Eylül Stadı'nda, Eşin Group Nazilli Bld, Arnavutköy Bld Gençlikspor'la Nazilli İlçe Stadı'nda rakip olacak. Fethiyespor ise saat 15.00'te Boluspor deplasmanına çıkacak. Kupada bu turda da rakibini normal sürede veya eşitlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve gerekirse seri penaltılarda mağlup eden taraf adını üst tura yazdıracak.