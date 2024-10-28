Ege Otokros Kupası nihayete erdi - Son Dakika
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Ege Otokros Kupası nihayete erdi

Ege Otokros Kupası nihayete erdi

Aydın'da yapılan Ege Otokros Kupası'nda kupalar sahiplerini buldu, yarışlar büyük heyecan yarattı.

28.10.2024 16:56
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde düzenlenen Aydın Otomobil Sporları Kulübü Ege Otokros Kupası'nda kupalar sahiplerini buldu.

Ege Otokros Kupası'nın ikinci ve üçüncü yarışları, Aydın Otomobil Sporları Kulübü tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Yenipazar Otokros parkurunda gerçekleştirildi. Dört ayrı kategoride yapılan yarışlar izleyenlerin nefeslerini kesti. 26 ve 27 Ekim tarihlerinde iki ayrı yarış olarak yapılan organizasyonda pilotlar zorlu toprak parkurda kıyasıya mücadele etti.

26 Ekim Cumartesi günü yapılan Aydın Otokros yarışında Kategori 1'de Faruk Sayın, her iki ayakta da en iyi zamanlarla damalı bayrağı görerek 40 tam puanla günü birinci olarak bitirdi. Bu kategoride Serdar Sarıduman ikinci, Onur Sınırdere üçüncü oldu. Kategori 2'de 17 yaşında olan ve henüz ikinci yarış startını alan Kaan Yudulmaz toplam 40 puanla deneyimli rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Kuvvet Erim, 34 puanla ikinci sırayı alırken parkurlarda 50 yılı geride bırakan Mithat Diker, Fiat Palio ile yarışı 3'üncü sırada tamamladı.

Kategori 3'te günün en hızlı ismi Hakan Akman, toplam 40 puan ile birinci olurken tüm kategoriler içerisinde en iyi zamanını yaparak ilk parkur rekorunun sahibi oldu. Bu Kategori'de Ford Escort MK2 ile yarışan Mithat Diker 2'ncilik kupasını kaldırdı. Kadınlar Kategorisi'nde Yasemin Erikli günün sonunda birincilik kupasını kaldırdı. İkinciliği Serap Kotan alırken, üçüncülük kupası ise Candan Erim'in oldu.

Ege Otokros yarışları nefes kesti

27 Ekim Pazar günü yapılan Ege Otokros yarışında yedi sporcu puan mücadelesi verdi. Kategori 1'de ikinci günün en hızlı ismi Faruk Sayın birinci olurken aynı zamanda 5: 17,17'lik derecesi ile yeni parkur rekorunun sahibi oldu. Serdar Sarıduman Aydın Otokrosta olduğu gibi podyumun ikinci basamağını bırakmadı. Onur Sınırdere poyumun üçüncü basamağında yer aldı. Kategori 2'de Kaan Yudulmaz ilk ayakta birinci ikinci ayakta ikinci olarak 37 puan aldı. Kuvvet Erim'de her iki ayak sonunda 37 puana ulaşınca en iyi tur zamanına sahip olan Kaan Yudulmaz averajla birinci Kuvvet Erim ise ikinci oldu. Mithat Diker her iki ayak sonunda 30 puanla üçüncü sırada yer aldı. Kategori 3'te Hakan Akman her iki ayağın birinciliğini de kazanarak 40 tam puanın sahibioldu. Parkurların en deneyimli sporcusu Mithat Diker, bir önceki yarışta olduğu gibi ikincilik kupasını kazandı. Ege Otokros yarışında kadın sporcular arasında da sezon boyunca alevlenen rekabet bu yarışta da devam etti. Yarış sonunda toplam 40 puanla Yasemin Erikli birinci olurken Candan Erim ikinci, Serap Kotan üçüncü oldu.

Aydın Otomobil Sporları Kulübü' nün düzenlediği Ege Otokros Kupası 26 Ekimde yapılan Aydın Otokros ve 27 Ekimde yapılan Ege Otokros yarışları ile tamamlanmış oldu. Kupalar kazanan sporculara Aralık ayı içerisinde yapılacak Ödül Töreni ile verilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yenipazar, Otomobil, Pazar, Spor, Ege, Son Dakika

Son Dakika Spor Ege Otokros Kupası nihayete erdi - Son Dakika

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