Ege Parmaksız Altay'a Veda Etti - Son Dakika
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Ege Parmaksız Altay'a Veda Etti

Ege Parmaksız Altay\'a Veda Etti
18.07.2026 13:40
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Ege Parmaksız, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Altay'dan ayrıldığını açıkladı.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da kulübe ihtarname göndererek alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı fesheden orta saha oyuncusu Ege Parmaksız (23), veda mesajı yayımladı.

Dört yıldır formasını giydiği Altay'dan ayrıldığını duyuran Ege, "Bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil. Çünkü Altay benim için sadece forma giydiğim bir kulüp değil; unutulmaz anılar biriktirdiğim, büyüdüğüm ve kendimi ait hissettiğim çok özel bir camia oldu. Bu ayrılık kararı, düşündüğümden çok daha zor bir karardı. Gönlüm her zaman burada kalmak istese de kariyerim ve hayata karşı taşıdığım sorumluluklar doğrultusunda, istemeden de olsa böyle bir karar almak zorunda kaldım. Hayatta bazen insanın duygularıyla değil, sorumluluklarıyla hareket etmesi gerekiyor" dedi.

Genç futbolcu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolunun en köklü ve en büyük formalarından birini taşımak benim için her zaman tarifsiz bir gurur ve büyük bir sorumluluk oldu. Sahaya çıktığım her an bu armaya layık olabilmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya, son düdüğe kadar mücadele etmeye çalıştım. Bu süreçte bana güvenen tüm hocalarıma, birlikte ter döktüğüm takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve bu büyük camia için emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür ise iyi günde de kötü günde de takımını yalnız bırakmayan, bu büyük camianın gerçek gücü olan Büyük Altay taraftarına. Sizlerin önünde bu büyük formayı giymek benim için her zaman tarifsiz bir onurdu. Desteğinizi, sevginizi ve bana her zaman hissettirdiğiniz aidiyet duygusunu ömrüm boyunca unutmayacağım. Altay'ın yeri bende her zaman çok ayrı olacak. Bu büyük camianın yeniden hak ettiği yerlere ulaşacağına yürekten inanıyorum. Her şey için teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin."

Kaynak: DHA

Ekonomi, Futbol, Spor, Ege, Son Dakika

Son Dakika Spor Ege Parmaksız Altay'a Veda Etti - Son Dakika

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