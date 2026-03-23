Ege Takımları Kritik Maçlara Çıkıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer alan Ege ekipleri bayram arası sonrasında yarın önemli maçlara çıkacak. Bitime 5 maç kala küme düşme hattından kurtulmaya çalışan İzmir Çoruhlu FK kendisi gibi düşme potasındaki Afyonspor'a konuk olacak. Afyon Zafer Stadı'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Ligde iki takım da 15'er puanla kurtuluş barajının 5 puan gerisinde bulunuyor.

ÇORUHLU FK'DA KARAKÖSE GÖREVDE

Çoruhlu FK bu maçtan önce Levent Eriş'in ayrıldığı teknik direktörlük görevine Halim Karaköse'yi getirdi. Kurtuluş umudunu matematiksel olarak da yitiren galibiyetsiz son sıradaki Nazillispor aynı saatte Pamukören Sahası'nda Eskişehir Anadolu'yu ağırlarken, Tire 2021 FK da zirve yarışındaki Eskişehirspor deplasmanına çıkacak. 18 puanla düşme potasındaki Bornova 1877 ile 25 puanlı Söke 1970 SK ise Bornova Stadı'nda saat 18.00'de rakip olacak.