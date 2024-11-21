Ege Üniversitesi'nden Sualtı Ragbisi Zaferi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ege Üniversitesi'nden Sualtı Ragbisi Zaferi

Ege Üniversitesi\'nden Sualtı Ragbisi Zaferi

Ege Üniversitesi U21 takımları, Avrupa Şampiyonası'nda erkekler şampiyon, kadınlar gümüş kazandı.

21.11.2024 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye U21 Erkek ve Kadın Milli Takımlarında görev yapan sporcular, CMAS 13. Sualtı Ragbisi Gençler Avrupa Şampiyonası'ndan altın ve gümüş madalyalarla döndüler.

Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı, 7'si erkek, 8'i kadın sporcu olmak üzere toplam 15 milli sporcusuyla, Türkiye U21 Erkek ve Kadın Milli Takımlarında yer alıyor. Ege'li sporcular, CMAS 13. Sualtı Ragbisi Gençler Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

Ege Üniversitesi Spor Kulübünün, Sualtı Ragbisi Erkek ve Kadın Milli Takımlarında mücadele eden başarılı sporcuları ay-yıldızlı formayla Yunanistan'ın başkenti Atina'da Ege Üniversitesi rüzgarı estirdiler. Türkiye U21 Sualtı Ragbisi Erkek Milli Takımı nefes kesen final mücadelesinde güçlü rakibi Norveç'i 4-3 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Kadın Milli Takımı ise yine Norveç karşısında altın madalya için mücadele etti. Mücadeleyi 1-0'lık skorla kaybeden milliler, gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ülkemizin saygın yükseköğretim kurumlarından birisi olan; tam akredite, öğrenci odaklı araştırma üniversitemiz; başta eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme olmak üzere kültür sanat faaliyetlerinin yanı sıra spor alanında da önemli başarılara imza atarak göğsümüzü kabartıyor. Bu başarıların altında bugüne kadar yaptığımız yapısal düzenlemeler ve hayata geçirdiğimiz projelerin katkısı bulunuyor. Ege Üniversitesi Su Altı Ragbisi Takımı olarak ülkemizi temsil eden başarılı sporcular yetiştiriyoruz. Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen şampiyonada, Ay- yıldızlı forma ile de mücadele eden 15 sporcumuz ile yer aldık. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada ülkemiz sporuna nitelikli katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Ege Üniversitesi, Yunanistan, Türkiye, Eğitim, Gümüş, Atina, Spor, Ege, Son Dakika

Son Dakika Spor Ege Üniversitesi'nden Sualtı Ragbisi Zaferi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:06 Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL’nin altında bir rakam istemiyor Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL'nin altında bir rakam istemiyor
10:24 Soylu’dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye’ye ayrılan miktar belli Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
10:11 İzmir’de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu
09:48 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı
15:10 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor
15:00 DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:57 İBB’ye ’engellilere ayrımcılık’ yaptığı gerekçesiyle para cezası İBB'ye 'engellilere ayrımcılık' yaptığı gerekçesiyle para cezası
14:54 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı Fırtına çok şiddetli olacak 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Fırtına çok şiddetli olacak
14:46 İzmir’de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak İzmir'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak
14:45 Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki
14:37 SRC Belgesi almak isteyenleri 2025’te büyük zam bekliyor SRC Belgesi almak isteyenleri 2025'te büyük zam bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 12:00:26. #1.13#
SON DAKİKA: Ege Üniversitesi'nden Sualtı Ragbisi Zaferi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.