Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisinde Şampiyon

İzmir'in Bornova ilçesindeki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Havuzu'nda düzenlenen Denizhan Iğdır Anma Kupası İzmir Elite Sualtı Ragbi Şampiyonası büyük bir heyecana sahne oldu. Ege Üniversitesi Spor Kulübü Sualtı Ragbisi takımı turnuvada gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Erkek A Takımı, turnuvayı yenilgisiz bir şekilde tamamlayarak şampiyon oldu. Turnuva boyunca sergiledikleri oyunla rakiplerini geride bırakan ekip, İzmir'de büyük bir zafer kazandı. Turnuvada bir diğer başarı ise Ege Üniversitesi Spor Kulübü Sualtı Ragbi Erkek B Takımı'ndan geldi. Sualtı Ragbisi B Takımı, gösterdiği mücadele ile ikincilik kürsüsüne çıkarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ege Üniversitesi'nin Sualtı Ragbisi Kadın Takımı da turnuvayı boş geçmedi. Kadın sporcular, zorlu mücadelelerin ardından ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı. Ege Üniversitesi Spor Kulübü, hem erkek hem de kadın takımlarıyla büyük bir başarıya ulaşarak İzmir'deki sualtı ragbi şampiyonasında adından söz ettirdi.

"Ege Üniversitesi, sporda da çıtasını yükseltmeye devam edecek"

Sualtı Ragbisi oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Sualtı ragbisi gibi zorlu bir branşta, hem erkek hem de kadın takımlarımızın gösterdiği üstün başarıyla Ege Üniversitesi'nin spordaki kalitesini bir kez daha kanıtlamıştır. Öğrencilerimizin azim, disiplin ve takım ruhu ile kazandıkları bu zafer, sadece üniversitemizin değil Türk sporunun da gurur kaynağıdır. Ege Üniversitesi, eğitimde olduğu gibi sporda da çıtasını yükseltmeye devam edecek. Sporcularımızı, antrenörlerini ve tüm emeği geçenleri gönülden tebrik ediyor, bu zaferin bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Üniversitemizin spor alanındaki altyapı imkanlarıyla geleceğin sporcularını yetiştirmeyi sürdüreceğiz. Öğrencilerimize sadece akademik başarı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sporculuk kariyerlerini destekleyecek her türlü olanağı sunacağız" diye konuştu. - İZMİR