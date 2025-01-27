Ege Yıldızları Süper Ligi Üçüncüsü

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Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi Süper Final Etabı, 24-26 Ocak 2025 tarihlerinde Amasya'da gerçekleşti. Final grubunda mücadele eden Muğla temsilcisi KM Ege Yıldızları Spor Kulübü, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Son maçta Alanya Stars Hokey Kulübü ile karşılaşan Ege Yıldızları, zorlu geçen mücadeleyi 6-5'lik skorla kazanarak Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi Üçüncülüğü kupasının sahibi oldu.

Elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan KM Ege Yıldızları antrenörü Serkan Şen, hedeflerinin yeniden Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Final grubunun ilk maçında penaltılarda yaşadığımız talihsizlik bizi şampiyonluktan etti. Ancak ligi üçüncü sırada tamamlamak da büyük bir başarı. Önümüzdeki açık sezon için daha yüksek bir hedef koyduk ve şampiyonluk için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA