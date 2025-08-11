Eğirdir'de 9. Briç Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesi, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Briç Festivali ile üç gün boyunca hem sporseverleri hem de yerli ve yabancı misafirleri ağırladı. 'Sakin Şehir' unvanına sahip ilçede gerçekleşen festival, bölgeye sosyal ve ekonomik olarak canlılık kattı.

Bu yıl, 9'uncusu düzenlenen Briç Festivali'nde üç gün boyunca süren etkinlere toplamda 25 takım, 156 briç oyuncusu ve aileleriyle birlikte yaklaşık 400 kişi katıldı. 'Sakin Şehir Kupası' ve 'Kaymakamlık Swiss Takım Kupası' ile başlayan etkinlikle, Eğirdir sokakları şenlik havasına büründü. Ödül törenine Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer ve Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit katıldı. Dereceye giren sporculara ödüllerini takdim eden Kaymakam Çimşit, "Bu turnuvayı 9 yıldır aralıksız sürdürüyoruz. Eğirdir'i hem spor hem de kültürel bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Festivalin sonunda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Özer ise, "2026'da düzenlenecek 10'uncu Briç Festivali'nde 30 yaş altı genç sporculara Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara konaklama desteği sağlayacağız" diye söyledi. Festivalin dikkat çeken isimlerinden 17 yaşındaki milli oyuncu Zeynep Tort, 9 yıldır briç oynadığını belirterek, "Briç, çoğu kişinin düşündüğünün aksine sadece bir iskambil oyunu değil. Briç strateji, analiz ve empati gerektiren ciddi bir zihin sporudur" dedi.

Turnuvaya ev sahipliği yapan Eğirdir Belediyesi, etkinliğin her aşamasında lojistik ve organizasyonel anlamda destek sağlarken, Festivalin koordinasyonunu üstlenen Eğirdirli briç gönüllüleri Şener Sayı ve Güray Serim'e, ödül töreninde protokol üyeleri tarafından özel olarak teşekkür edildi. Ayrıca, bu yıl festivalde bir ilk de yaşandı. Sakin Şehir Kupası Şampiyonluğu Mısır Milli Takımı oyuncuları Farida Boutros ve Ahmed Nayer'in oldu.

Haber- Kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR,