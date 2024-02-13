Eğitimciler Spor Lisesi Ragbi Takımları Türkiye Şampiyonasına Katılmaya Hak Kazandı

Eskişehir'de Okul Spor Faaliyetleri çerçevesinde Eğitimciler Spor Lisesi kız ve erkek takımı ragbi dalında Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
İl genelinde birçok okulun katıldığı okul sporları çerçevesinde ragbi müsabakalarına katılım sağladı. Eğitimciler Spor Lisesi, yapılan müsabakaların sonunda ragbi kız takımı birinci olurken, erkek ragbi takımı ise ikinci oldu. Kız ve erkek takımları Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanmış oldu.
Daha önce de Futbol Spor Dalı Gençler grup maçları Eskişehir'de oynanmıştı. Eğitimciler Spor Lisesi okul futbol takımı Türkiye Şampiyonası grup maçlarında İzmir Karabağlar İTO MTAL, Isparta Spor lisesi ve Uşak spor lisesinin de yer aldığı grupta birinci çıkarak adını yarı finalle yazdırmıştı. Şampiyonanın ne zaman ve nerde yapılacağı henüz bilinmiyor. - ESKİŞEHİR
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Yeni sağlık personeli alımı için takvimin işlemeye başladığını duyuran Sağlık Bakanı Koca, ''Alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak'' dedi.
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Fenerbahçe'de 16 yabancı futbolcu bulunmasına rağmen, yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belirlendi. İngiliz oyuncu Ryan Kent ve sakatlığı sebebiyle lisansı çıkarılmayan Luan Peres, listede yer almadı.
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