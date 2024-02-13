Eğitimciler Spor Lisesi Ragbi Takımları Türkiye Şampiyonasına Katılmaya Hak Kazandı

Spor

Eskişehir'de Okul Spor Faaliyetleri çerçevesinde Eğitimciler Spor Lisesi kız ve erkek takımı ragbi dalında Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

İl genelinde birçok okulun katıldığı okul sporları çerçevesinde ragbi müsabakalarına katılım sağladı. Eğitimciler Spor Lisesi, yapılan müsabakaların sonunda ragbi kız takımı birinci olurken, erkek ragbi takımı ise ikinci oldu. Kız ve erkek takımları Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanmış oldu.

Daha önce de Futbol Spor Dalı Gençler grup maçları Eskişehir'de oynanmıştı. Eğitimciler Spor Lisesi okul futbol takımı Türkiye Şampiyonası grup maçlarında İzmir Karabağlar İTO MTAL, Isparta Spor lisesi ve Uşak spor lisesinin de yer aldığı grupta birinci çıkarak adını yarı finalle yazdırmıştı. Şampiyonanın ne zaman ve nerde yapılacağı henüz bilinmiyor. - ESKİŞEHİR