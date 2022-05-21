Ekvador, Dünya Kupası'ndan men ediliyor! Futbolcunun belgelerinde sahtecilik yapmışlar - Son Dakika
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Ekvador, Dünya Kupası'ndan men ediliyor! Futbolcunun belgelerinde sahtecilik yapmışlar

21.05.2022 18:25
Ekvador, Dünya Kupası'ndan men ediliyor! Futbolcunun belgelerinde sahtecilik yapmışlar

Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Ekvador'a, grup aşaması eleme turlarında futbolcusu Byron Castillo'nun yaşını ve ülkesini değiştirerek oynattığı iddiasıyla soruşturma açıldı. FIFA oyuncunun belgelerinde sahtecilik yapıldığını belirlerse Ekvador, Dünya Kupası'na katılamayacak. Bu durumda da Güney Amerika Dünya Kupası elemelerinde 7. sırada bulunan Şili ya da ülke puan sıralamasında üst basamaklarda olup turnuvaya gidemeyen İtalya, Dünya Kupası için davet edilecek.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek, dev turnuvaya katılma şansını kaybeden İtalya için yeni bir umut doğdu.

EKVADOR, DÜNYA KUPASI'NDAN MEN EDİLEBİLİR

FIFA, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Ekvador'a soruşturma açtı. Futbolcusu Byron Castillo'nun yaşını ve ülkesini değiştirerek elemelerde oynattığı iddia edilen Ekvador, FIFA tarafından bu durumun ispatlanması halinde Dünya Kupası'ndan men edilebilir.

Tüm dünyayı kandırmış olabilirler! Ekvador men ediliyor, Dünya Kupası'na İtalya gidiyor
Byron Castillo

ŞİLİ, KATAR BİLETİNİ ALABİLİR

Ekvador'un Dünya Kupası'ndan men edilmesi halinde ise Şili ve İtalya için dev turnuvaya katılma umutları yeniden doğacak. Güney Amerika Dünya Kupası elemelerinde aynı grupta yer aldığı Ekvador'un puanlarının silinmesi durumunda 7. sıradaki Şili, Katar biletini almak için olası adaylardan biri olacak.

İTALYA'NIN DÜNYA KUPASI'NA DAVET ALMASI SÜRPRİZ OLMAZ

FIFA, Ekvador'un men edilmesi durumunda vereceği kararda grubu değil, ülke puan sıralamalarını baz alırsa da Katar'a İtalya gidecek. FIFA Başkanı Infantino iddialar sonrası yaptığı açıklamada, spekülasyonları yalanladı. Ancak kamuoyu Ekvador'un yerine İtalya ya da Şili'nin Dünya Kupası'na gönderileceği konusunda hemfikir.

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