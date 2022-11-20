Fenerbahçeli Valencia, Dünya Kupası'nda tarih yazdı! İşte olaylı golü - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçeli Valencia, Dünya Kupası'nda tarih yazdı! İşte olaylı golü

20.11.2022 19:32

Ekvador'un kaptanı Fenerbahçeli Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası'nın açılış karşılaşmasına damga vurdu. 4. dakikada golü iptal edilen Valencia, 16. dakikada bu kez penaltıdan öne geçirdi. Valencia, 2022 Dünya Kupası'na ilk golü atan futbolcu olarak tarihe geçti.

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, bu sezon gösterdiği başarılı performansı Dünya Kupası'na da taşıdı. Valencia, 2022 Dünya Kupası'nın ilk golünü futbolcu olarak tarihe geçti.

PES ETMEDİ

4. dakikada attığı kafa golü iptal edilen Valencia, 16. dakikada penaltıdan Ekvador'u öne geçirdi. Penaltıyı alan Valencia, vuruşu da kimseye bırakmadı.

Attığı ilk gol sayılmadı, 12 dakika sonra yine attı! Fenerbahçeli Valencia Dünya Kupası tarihe geçti

TARİHE GEÇTİ

36. milli golünü atan Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası'na adını altın harflerle yazdırdı. Fenerbahçeli taraftarlardan Valencia'ya tebrik mesajları yağdı.

YORUMLAR
500

Enner Valencia, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli Valencia, Dünya Kupası'nda tarih yazdı! İşte olaylı golü - Son Dakika


Son Dakika
20:43 Yargı dizisinde ekibi üzen veda! Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz bizzat paylaştı
20:22 Ameliyattan çıkan narkozlu gencin ilk sözleri duyanları şaşkına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olmasın
20:11 Şarkıcı Metin Şentürk, son yaptığı hareketle şaşkınlık yarattı: Ne işin var orada
20:01 ABD'de gelen ihbara giden ekipler, dünyanın en büyük timsahı ile burun buruna geldi
19:50 Fenerbahçeli Valencia, Dünya Kupası'nı altüst etti! İşte peş peşe attığı goller
19:27 Fenerbahçeli Valencia, Dünya Kupası'nda tarih yazdı! İşte olaylı golü
19:14 Gelin ve damadın gerdeğe girmesi için hazırlanan oda görenleri şaşkına çevirdi
19:02 Katar'ın Dünya Kupası maskotu sosyal medyada alay konusu oldu!
18:44 Torununu kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan yürek parçalayan paylaşım: Nasıl dayanacağımı bilmiyorum
18:43 İstiklal Caddesi bombacısına yardım eden iki şüpheli daha tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2022 20:52:10. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçeli Valencia, Dünya Kupası'nda tarih yazdı! İşte olaylı golü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement