Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, bu sezon gösterdiği başarılı performansı Dünya Kupası'na da taşıdı. Valencia, 2022 Dünya Kupası'nın ilk golünü futbolcu olarak tarihe geçti.
4. dakikada attığı kafa golü iptal edilen Valencia, 16. dakikada penaltıdan Ekvador'u öne geçirdi. Penaltıyı alan Valencia, vuruşu da kimseye bırakmadı.
36. milli golünü atan Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası'na adını altın harflerle yazdırdı. Fenerbahçeli taraftarlardan Valencia'ya tebrik mesajları yağdı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçeli Valencia, Dünya Kupası'nda tarih yazdı! İşte olaylı golü - Son Dakika