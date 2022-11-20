Fenerbahçeli Valencia, Dünya Kupası'nda tarih yazdı! İşte olaylı golü

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, bu sezon gösterdiği başarılı performansı Dünya Kupası'na da taşıdı. Valencia, 2022 Dünya Kupası'nın ilk golünü futbolcu olarak tarihe geçti.

PES ETMEDİ

4. dakikada attığı kafa golü iptal edilen Valencia, 16. dakikada penaltıdan Ekvador'u öne geçirdi. Penaltıyı alan Valencia, vuruşu da kimseye bırakmadı.

TARİHE GEÇTİ

36. milli golünü atan Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası'na adını altın harflerle yazdırdı. Fenerbahçeli taraftarlardan Valencia'ya tebrik mesajları yağdı.