El Maestro\'ya göre Manisa FK Keçiörengücü deplasmanında şanssızdı, skor adil değildi

Manisa FK Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Şanssız olduğumuzu düşünüyorum ve maçın skorunun da adil olmadığını düşünüyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Manisa FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Nestor El Maestro, "Bugün Bugün benim açımdan bakacak olursak şanssız olduğumuzu düşünüyorum ve maçın skorunun da adil olmadığını düşünüyorum benim açımdan bakacak olursak şanssız olduğumuzu düşünüyorum ve maçın skorunun da adil olmadığını düşünüyorum. Bugün oynadığımız oyunla en azından puan veya puanlar almamız gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.