El Maestro'ya göre Manisa FK Keçiörengücü deplasmanında şanssızdı, skor adil değildi - Son Dakika
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El Maestro'ya göre Manisa FK Keçiörengücü deplasmanında şanssızdı, skor adil değildi

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El Maestro\'ya göre Manisa FK Keçiörengücü deplasmanında şanssızdı, skor adil değildi
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Manisa FK Teknik Direktörü El Maestro, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile oynanan maçın ardından şanssız olduklarını ve skorun adil olmadığını söyledi. El Maestro, oyunla en azından puan veya puanlar almaları gerektiğine inandığını belirtti.

Manisa FK Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Şanssız olduğumuzu düşünüyorum ve maçın skorunun da adil olmadığını düşünüyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Manisa FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Nestor El Maestro, "Bugün Bugün benim açımdan bakacak olursak şanssız olduğumuzu düşünüyorum ve maçın skorunun da adil olmadığını düşünüyorum benim açımdan bakacak olursak şanssız olduğumuzu düşünüyorum ve maçın skorunun da adil olmadığını düşünüyorum. Bugün oynadığımız oyunla en azından puan veya puanlar almamız gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: İHA
TrendyolMaestroManisaAnkaraSporSon Dakika

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