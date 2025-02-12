Elan Ricardo, Beşiktaş\'a Katıldı

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CD La Equidad Teknik Direktörü Alexis Garcia, Beşiktaş'a transfer olan eski futbolcusu Elan Ricardo'nun gücü, tekniği, iyi top kontrolünün yanı sıra çok iyi uzun ve kısa pasları ile ön plana çıktığını söyledi. Garcia, ayrıca genç oyuncunun İngiliz kulübü Watford'un sözleşme teklifini reddettiğini de belirtti.

Beşiktaş, geçtiğimiz gün İstanbul'a getirdiği 20 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo ile resmi sözleşme imzaladı. Ricardo'nun bir önceki takımı CD La Equidad'ın teknik direktörü Alexis Garcia da eski oyuncusunun özelliklerini ve transfere dair detayları İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı.

"Harika bir tekniğe sahip"

Ricardo'yu genç takımlardan keşfettiklerini dile getiren Garcia, "Onda harika bir futbolcu gördüm. Sadece yeteneğini anlamak ve bunu sahada göstermek için yapmamız gereken bazı şeyler vardı. Harika bir tekniğe sahip. Güçlü, uzun ve orta mesafeden şutları ise onu öne çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

"En iyi olduğu pozisyon merkez orta saha"

Alexis Garcia, Elan Ricardo'nun özelliklerinden de bahsetti. Deneyimli teknik adam, "En büyük özellikleri; gücü, tekniği, iyi top kontrolü, çok iyi uzun ve kısa pasları ile birçok gol atmasını sağlayan güçlü şutu. Merkez orta saha onun en iyi olduğu pozisyon. Aynı zamanda sol ya da sağ içte de oynayabiliyor" şeklinde konuştu.

"Onu Luka Modric'e benzetiyorum"

20 yaşındaki futbolcuyu fizikleri farklı olmasına rağmen Real Madrid'in tecrübeli futbolcusu Luka Modric'e benzettiğini aktaran Garcia, "Çünkü oyun içinde pas dağıtımlarını iyi yapıyor. Aynı zamanda vizyonu ile topla güvenli bir görüntü veriyor. Ricardo çok daha güçlü ve şutları da daha kuvvetli. Geleceği çok umut verici" diye konuştu.

"Onun için böyle köklü bir değişim zor olabilir"

64 yaşındaki teknik adam, Elan Ricardo'nun Beşiktaş'a ve Türkiye'ye uyum sürecinde zorlanabileceğini de belirterek, "Bu kadar genç bir çocuk için böylesine köklü bir değişim zor olabilir. Ancak oradaki insanların sıcaklığı ve kulüp tarafından desteklenmek, ailesinin de yanında olması onun adaptasyon sürecini hızlandırarak yeteneğinden daha hızlı yararlanılmasında belirleyici olacaktır" cümlelerine yer verdi.

"Watford'un sözleşme teklifini reddetti"

Genç oyuncuyu, Avrupa ve Güney Amerika'dan takımların transfer etmek istediğini de sözlerine ekleyen Alexis Garcia, "İngiltere gibi farklı ülkelerden bazı takımlar tarafından isteniyordu. Watford'un sözleşme teklifini reddetti. Ayrıca Brezilya, Meksika ve Arjantin'den de onu isteyen takımlar vardı" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL