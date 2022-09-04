Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde grup kuraları çekildi - Son Dakika
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Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde grup kuraları çekildi

04.09.2022 10:38
Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde grup kuraları çekildi

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde grup kuraları ve fikstürü çekildi.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde grup kuraları ve fikstürü çekildi.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuraları ve fikstürü çekildi. Elazığ Amatör Spor Evi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası 21 takım A ve B olmak üzere iki ayrı grupta yer aldı. Gruplar şöyle oluştu;

A Grubu: Kovancılar Esnafspor, Karakoçan 1985, Arıcakspor, Maliyespor, Rüstempaşaspor, Elazığ Üsküdarspor, Doğukent Gençlik, Tayfunspor, Şekerspor, Sivricespor.

B Grubu: Kovancılarspor, Baskil Şafakspor, Paluspor, Sanayi Sitespor, Hicret Gençlikspor, İl Özel İdarespor, Yeni Mahalle, Abdullahpaşaspor, Harputspor, Yolspor ve DSİspor.

8-9 Ekim'de başlaması ön görülen 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde normal sezon sonunda gruplarını ilk 2'de tamamlayan takımlar play-off oynamaya hak kazanacak. Gruplarında son iki sırayı alan takımlar ise 2. Amatör Küme'ye düşecek. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Futbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde grup kuraları çekildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde grup kuraları çekildi - Son Dakika
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