Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde grup kuraları çekildi

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuraları ve fikstürü çekildi. Elazığ Amatör Spor Evi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası 21 takım A ve B olmak üzere iki ayrı grupta yer aldı. Gruplar şöyle oluştu;

Kaynak: İHA

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