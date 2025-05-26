Elazığ Belediye Başkanı'ndan Vanspor Maçı Mesajı - Son Dakika
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Spor

Elazığ Belediye Başkanı'ndan Vanspor Maçı Mesajı

Elazığ Belediye Başkanı\'ndan Vanspor Maçı Mesajı
26.05.2025 17:01  Güncelleme: 17:03
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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Vanspor FK maçının öncesinde sosyal medya üzerinden önemli bir paylaşımda bulundu. Başkan, olaylar nedeniyle spor centilmenliğine uymayan davranışları kınayarak Elazığlıları sağduyulu olmaya davet etti ve takımlarını coşkuyla desteklemeleri gerektiğini belirtti.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sosyal medya hesabından Vanspor FK maçının başlamasına sayılı saatler kala paylaşım yaptı.

Vanspor FK rövanş maçının başlamasına sayılı saatler kala Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan paylaşım geldi. Başkan Şerifoğulları Van'da yaşanan olaylara atıfta bulunarak, "Van'da geçtiğimiz günlerde oynadığımız futbol müsabakasında gerek futbolcularımıza gerekse taraftarımıza yönelik sporun birleştirici gücüne yakışmayan olaylar yaşanmıştı. Daha önceden Elazığ merkez sınırlarının dışında Elazığspor camiasını ve Elazığ'ı temsil etmeyen birkaç kişinin yapmış oldukları münferit hakaretler bahane edilerek sporun centilmenliğine, birleştiriciliğine yakışmayan bu tür söylem ve eylemleri kınadığımızı ifade ederek tepkimizi ortaya koymuştuk. Anadolu şehirlerini şehir yapan, bizi biz yapan en önemli değerlerimiz hoşgörü, kardeşlik ve misafirperverliktir. Bu güzel hasletleriyle ön plana çıkan bir şehir olarak bugün oynayacağımız Vanspor maçında, Vanlı kardeşlerimizi asaletimizle, inancımızın ve örfümüzün bize öğrettiği şekilde yani bize yakışır şekilde ağırlayacağız. Elazığ; yiğit, mert, dik duruşlu, vakur, gözü kara ama aynı zamanda memleketin menfaatleri söz konusu olduğunda fedakar, sabırlı, tepkilerinde son derece dengeli, basiretli ve hep hak üzere hareket eden insanların şehridir. Buna binaen tüm Elazığlı hemşehrilerimizden, gençlerimizden ve kıymetli taraftarlarımızdan asilliğimize, yiğitliğimize halel getirebilecek her türlü provokasyona, tahriklere karşı derin bir feraset ve metanet içinde hareket etmelerini istiyorum. Bize yakışan provokasyonlara kapılmadan, sağduyulu ve asil bir duruş sergilemektir ve şimdi, gelin hep birlikte takımımızı coşkuyla destekleyelim. Tribünleri dolduralım, sesimizle Elazığ'ın gücünü gösterelim. Haydi gakkom şimdi futbol zamanı. Elazığ olarak tek yürek takımımızla omuz omuza bir zafer yazalım" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığ Belediye Başkanı'ndan Vanspor Maçı Mesajı - Son Dakika

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