Elazığ Belediyesi Voleybol, Adana yolcusu - Son Dakika

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup'u ikinci olarak tamamlayan Elazığ Belediyesi Voleybol, grup maçlarına Adana'da çıkacak.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup'ta mücadele eden ve normal sezonu ikinci tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan Elazığ Belediyesi Voleybol'un grubu ve rakipleri netleşti. Adana'da play-off maçlarına çıkacak olan mavi-beyazlılar, kura çekimi sonrası G Grubu'nda yer aldı. Elazığ Belediyesi Voleybol G Grubu'nda Bergama Belediyespor, Yeni Sincan ve Marmara Akademi takımlarıyla eşleşti. Adana Aski Atatürk Spor Salonu ve Yüreğir Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı maçlar sonrası Elazığ ekibi grubunu ilk 2'de tamamlarsa Türkiye 1. Lig'e yükselme yarı final maçlarında mücadele edecek. Elazığ Belediyesi Voleybol ilk maçında 25 Şubat Cuma günü saat 12.00'de Bergama Belediyespor'la karşılaşacak. - ELAZIĞ