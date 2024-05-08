Elazığ Belediyespor Genç Kızlar Yarı Final Müsabakalarına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Elazığ Belediyespor Genç Kızlar Yarı Final Müsabakalarına Hazırlanıyor

Elazığ Belediyespor Genç Kızlar Yarı Final Müsabakalarına Hazırlanıyor

Elazığ Belediyespor Genç Kız Voleybol Takımı, 2023-2024 Voleybol Sezonu Genç Kızlar Yarı Final müsabakalarında mücadele edecek. Takım, D Grubunda yer alarak finale yükselmek için rakipleriyle mücadele edecek.

08.05.2024 17:21  Güncelleme: 17:28
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Elazığ Belediyespor'un mücadele edeceği Voleybol Genç Kızlar Yarı Final müsabakaları başlıyor.

2023-2024 Voleybol Sezonu Genç Kızlar Yarı Final müsabakaları başlıyor. 18, 19 ve 20 Nisanda Diyarbakır'da oynanan Genç Kız grup müsabakaları sonucu yarı finale yükselme başarısı gösteren Elazığ Belediyespor Genç Kız Voleybol Takımının rakipleri belli oldu. Elazığ Belediyespor Genç Kız Voleybol Takımı çekilen kura sonucunda D Grubunda yer aldı. Mavi-beyazlı takım D Grubunda Gaziantep Merinos Gençlikspor, Mardin Margençspor ve Van İpekyolu Belediyespor ile birlikte finale yükselmek için mücadele edecek. 2023-2024 Voleybol Sezonu Genç Kız Yarı Final müsabakaları 10-11-12 Mayıs tarihleri arasında Diyarbakır'da oynanacak. Müsabakalar sonucunda gruplarını lider olarak tamamlayacak 4 takım finale yükselecek. Final müsabakaları 24-29 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da oynanacak.

Hedefini Türkiye Şampiyonluğu olarak belirleyen Elazığ Belediyespor Genç Kız Voleybol Takımı, perşembe günü Diyarbakır'a gidecek. Elazığ ekibinin maç takvimi ise gerçekleştirilecek teknik toplantı sonucunda belli olacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığ Belediyespor Genç Kızlar Yarı Final Müsabakalarına Hazırlanıyor - Son Dakika

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