Elazığ Bocce Takımı Türkiye İkinciliği Elde Etti

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu faaliyet programında yer alan Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Kadınlar ve Erkekler Bocce Petank Şampiyonasında Elazığ'ı temsilen katılan sporculardan dört Türkiye ikinciliği geldi.

Antalya Kemer'de 19-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Kadınlar ve Erkekler Bocce Petank Şampiyonasına Elazığ'ı temsilen 19 sporcu ile katılım sağlayan Elazığ Gençlik Spor Kulübü ve Elazığ Gençlik Merkezi Spor Kulübü yıldızlar ve minikler kategorisinde yarışan 4 sporcudan Türkiye ikinciliği geldi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Elazığ'da yeni bir branş olarak öngörülmesine rağmen son zamanlarda boccede ilimiz çok güzel başarılara imza atmaya devam ediyor. Antalya Kemer de düzenlenen Türkiye Kadınlar ve Erkekler Bocce Petank Şampiyonasına ilimizi temsilen katılan ve derece alan Zeynep Gülaçar, Miraç Ali Yılmaz, Taha Gülmez, Miraç Atlı Türkiye 2.'liğine ulaştılar. Başta müsabakaya katılan tüm sporcularımızı, bu güzel başarıya imza atan sporcularımızı ve antrenörleri Burak Kalınca, Resul Can ve Resul Ağırtaş'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi. - ELAZIĞ