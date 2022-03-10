Elazığ'da amatör maçlar devam edecek - Son Dakika
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Elazığ'da amatör maçlar devam edecek

10.03.2022 16:46
Elazığ'da amatör maçlar devam edecek

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, yaptığı açıklamayla Elazığ Amatör Küme Futbol liglerinde hafta sonu maçların oynanacağını duyurdu.

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, yaptığı açıklamayla Elazığ Amatör Küme Futbol liglerinde hafta sonu maçların oynanacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonunun Spor Toto 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lige yönelik aldığı erteleme kararları sonrası gözlerin çevrildiği yerel amatör liglerde Elazığ için herhangi bir erteleme olmayacak. Bu kapsamda Elazığ'da 1. Amatör Küme Futbol Ligi 14. hafta, U18 Ligi 5. hafta ve U14 ligi 6. Hafta maçları hafta sonu oynanacak. Konuya ilişkin olarak Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 12-13 Mart tarihleri arasında oynanacak olan BAL müsabakaları TFF Yönetim Kurulu kararı ile bir hafta kaydırılmış olup yerel Amatör Lig de oynanacak olan 1. Amatör, U-18 ve U-14 Liglerinde erteleme olmayıp müsabakalar oynanacaktır" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ

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Spor Toto, Türkiye, Futbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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