Elazığ'da BAL maçları ertelendi - Son Dakika
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Elazığ'da BAL maçları ertelendi

10.03.2022 16:46
Elazığ'da BAL maçları ertelendi

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grubun 15. haftasında oynanması gereken Elazığ derbisi bir hafta ertelendi.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grubun 15. haftasında oynanması gereken Elazığ derbisi bir hafta ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı karar gereği hafta sonu oynanması gereken Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup 15. hafta maçları ertelendi. Bu kapsamda pazar günü oynanması gereken Kovancılarspor - D. Fırat Üniversitesi GSK ile 12 Bingölspor - Elazığ Yolspor maçları 1 hafta sonraya ertelendi.

20 Mart Pazar günü oynanacak olan karşılaşmaların başlama saati 13.00 olacak. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ'da BAL maçları ertelendi - Son Dakika


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