Spor

- Elazığ'da Gençlik ve Spor Festivalleri gerçekleştirildi

ELAZIĞ - Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 'Gençlik ve Spor Festivalleri' gerçekleştirildi. " Türkiye'nin Gücü; Gençliği" mottosuyla yapılan etkinlikte her yaştan vatandaşın gençlik ve spor faaliyetleriyle buluşması sağlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yılı, yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda 'Gençlik ve Spor Festivalleri gerçekleştirildi. 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan etkinlikte, bilim ve teknoloji deneyleri, baskı çalışmaları, çocuk etkinlikleri, okçuluk, bisiklet, badminton, canlı langırt gibi aktiviteler düzenlendi.

Etkinliğe, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, personeller, sporcular ve vatandaşlar katıldı.