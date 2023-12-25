Elazığ ekipleri beraberlikle ayrıldı

Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta mücadele eden Elazığ ekipleri Aksaray Gençlikspor ile Rüstempaşaspor, hafta sonu oynadıkları 11. hafta maçlarından beraberlikle ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig 11. Gruba 11. hafta maçlarıyla devam edildi. Aksaray Gençlikspor, 11. haftada Sivas ekibi Kangal Termikspor'u konuk etti. Gençlik Merkezi Sentetik Sahada oynanan maçtan gol sesi gelmedi ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bir diğer Elazığ ekibi Başarı Otomotiv Rüstempaşaspor ise deplasmanda Erzincan Ulalarspor'la karşılaştı. Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahasında oynanan maç karşılıklı atılan gollerle 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçların ardından Aksaray Gençlikspor puanını 14'e, Rüstempaşaspor ise 11'e yükseltti. Grubun 12. haftasında Rüstempaşaspor evinde Malatyaspor'la, Aksaray Gençlikspor ise deplasmanda Hekimhan Belediyespor'la karşılaşacak. - ELAZIĞ