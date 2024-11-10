Elazığ GSİM ve ELDAK'tan ortak proje - Son Dakika
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Elazığ GSİM ve ELDAK'tan ortak proje

Elazığ GSİM ve ELDAK\'tan ortak proje

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ELDAK Federasyonu ortaklığında 10 Kasım Atatürk'ü anma programı ardından bisiklet sürüşü gerçekleştirdi.

10.11.2024 11:27
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Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ELDAK Federasyonu ortaklığında 10 Kasım Atatürk'ü anma programı ardından bisiklet sürüşü gerçekleştirdi.

Yeni bir kulüp olarak açılan Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklaşa 10 Kasım Atatürk'ü anma programı ardından bisiklet sürüşü faaliyeti yaptı. Elazığ'a kazandırılan yeni kulüp ELDAK, 10 Kasım Atatürk'ü anma programı ardından Bisiklet Sürüşü gerçekleştirdi. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ELDAK Federasyonu eşliğinde valilik meydanından Elazığ Şehit Muhammer Faruk Salgar Gençlik Merkezine kadar bisiklet sürüş etkinliği düzenlendi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ELDAK ile birlikte sporcular için yeni faaliyetler gerçekleştirmek adına görüşmeler sağladık. Yapılan görüşmeler neticesinde Elazığ'a yeni bir spor branşı kazandırmanın gurunu yaşıyoruz. ELDAK ile ilk faaliyetimiz 10 Kasım Atatürk'ü anma programı ardından bisiklet sürüşü oldu. Bir diğer yapacağımız program ise dağcılık, tırmanış ve sporseverler için daha emniyetli ve güvenli olması adına spor tırmanış emniyetçi kursu olacak. Daha güzel başarılar görme umuduyla durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

10 Kasım, Etkinlik, Gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ GSİM ve ELDAK'tan ortak proje - Son Dakika

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