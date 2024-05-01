Elazığ'ın milli atleti Ahmet Aytar anıldı - Son Dakika
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Elazığ'ın milli atleti Ahmet Aytar anıldı

Elazığ\'ın milli atleti Ahmet Aytar anıldı

Elazığ'ın yetiştirdiği milli atlet Ahmet Aytar, vefatının 32. yıldönümünde kabri başında dualarla anıldı. Aytar, Türkiye'ye maraton dalında ilk altın madalyayı kazandırmıştı.

01.05.2024 11:44  Güncelleme: 11:48
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Elazığ'ın yetiştirdiği milli atlet merhum Ahmet Aytar, vefatının 32. yıldönümünde Asri Mezarlıkta kabri başında, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, kurum müdürleri ve personelin katıldığı törenle anıldı.

1922 yılında Elazığ'da dünyaya gelen ve 1951 yılında Mısır'ın İskenderiye kentinde yapılan Akdeniz Oyunlarında Türkiye'ye maraton dalında ilk altın madalyayı kazandıran milli atlet Ahmet Aytar, vefatının 32. yılında kabri başında dualarla anıldı. Kariyerinde 8 defa Türkiye Maraton Şampiyonluğu bulunan Aytar, 1 Mayıs 1992 yılında vefat etmişti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Uzun yıllar boyunca ilimizi atletizm alanında gururla temsil edip, ülkemize Akdeniz Oyunları Şampiyonasında atletizm alanında ilk altın madalyayı getiren sporcumuz Merhum Ahmet Aytar aynı zamanda, ilimizi temsilen katıldığı 1944, 1948, 1949, 1951, 1952, 1954, 1956 ve 1960 yıllarında yapılan Türkiye Maraton Şampiyonalarında birincilik elde ederek, 8 defa Türkiye Maraton Şampiyonu olmuştur. Ahmet Aytar ismi daha önce merkezdeki salonumuza verilmişti, salonun yıkılmasıyla bir müddet Ahmet Aytar meydanı olarak anıldı. Belediyemizin Kent Meydanı Projesi devam ettiğinden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğluları spor kamuoyuna yaptığı açıklama ile stadyum yanında yapılan 3000 kişilik spor salonuna isminin verileceğini açıkladıktan sonra Valimiz Dr. Ömer Toraman'ın onayı ile Ahmet Aytar ismi Bakanlığımıza teklif edildi ve şu anda salonumuza yeniden Ahmet Aytar ismi verildi. Vefatının 32. yıl dönümünde kabri başında dualarla andığımız milli atletimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığ'ın milli atleti Ahmet Aytar anıldı - Son Dakika

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