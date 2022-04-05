Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Antalya'da - Son Dakika
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Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Antalya'da

05.04.2022 14:31
Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Antalya'da

Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ne yükselme maçları için Antalya'ya gitti.

Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ne yükselme maçları için Antalya'ya gitti.

Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu'nu ilk 4'te tamamlayarak Süper Lig'e yükselme play-off maçlarına katılmaya hak kazanan Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, bu müsabakalar için Antalya'ya gitti. Takımın kulüp başkanı ve başantrenörü İsmail Bayraktar, play-off maçları öncesi yaptığı değerlendirmede, "Ligi hedeflediğimiz şekilde tamamladık. Şimdi Alanya'da Play-Off grup maçları oynayacağız. Burada oynanacak olan karşılaşmalar sonucunda ilk üç takım süper lige yükselecek. Biz bu hedefimize ulaşmak adına Play-Off grubu maçları öncesinde Kastamonu'da kamp yaptık. Kastamonu'daki kampımızı 4 Nisan'da tamamlayıp daha sonra Antalya'ya geçtik. 7-10 Nisan 2022 tarihleri arasına Play-Off maçlarımızı oynayacağız. Hedefimiz ilk üç takım arasında yer alıp Süper Lige yükselmek" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

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