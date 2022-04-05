Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Antalya'da - Son Dakika

Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ne yükselme maçları için Antalya'ya gitti.

Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu'nu ilk 4'te tamamlayarak Süper Lig'e yükselme play-off maçlarına katılmaya hak kazanan Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, bu müsabakalar için Antalya'ya gitti. Takımın kulüp başkanı ve başantrenörü İsmail Bayraktar, play-off maçları öncesi yaptığı değerlendirmede, "Ligi hedeflediğimiz şekilde tamamladık. Şimdi Alanya'da Play-Off grup maçları oynayacağız. Burada oynanacak olan karşılaşmalar sonucunda ilk üç takım süper lige yükselecek. Biz bu hedefimize ulaşmak adına Play-Off grubu maçları öncesinde Kastamonu'da kamp yaptık. Kastamonu'daki kampımızı 4 Nisan'da tamamlayıp daha sonra Antalya'ya geçtik. 7-10 Nisan 2022 tarihleri arasına Play-Off maçlarımızı oynayacağız. Hedefimiz ilk üç takım arasında yer alıp Süper Lige yükselmek" dedi. - ELAZIĞ