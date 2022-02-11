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Elazığ SYSK, Aksaray Belediye deplasmanında - Son Dakika

Elazığ SYSK, Aksaray Belediye deplasmanında

11.02.2022 13:49
Elazığ SYSK, Aksaray Belediye deplasmanında

Geçtiğimiz haftayı Adana deplasmanında galibiyetle tamamlayan Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, bu hafta yine deplasmanda galibiyet arayacak.

Geçtiğimiz haftayı Adana deplasmanında galibiyetle tamamlayan Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, bu hafta yine deplasmanda galibiyet arayacak.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 12. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, deplasmanda Aksaray Belediye ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta yine deplasmanda karşılaştığı BT Adasokağı'nı 1 sayı farkla 20-19 yenen ve sıralamada 3. basamağa yükselen Elazığ SYSK, Aksaray deplasmanından da galibiyetle dönmek istiyor. 13 Şubat Pazar günü saat 13.00'te başlayacak olan maça Aksaray Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Elazığ ekibi bu maç öncesi 15 puanla 3. sırada bulunurken, Aksaray Bekediye 10 puanla 5. basamakta yer alıyor. - ELAZIĞ

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Türkiye, Aksaray, Elazığ, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ SYSK, Aksaray Belediye deplasmanında - Son Dakika Spor


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