Elazığ Takımlarının Maç Hakemleri Belli Oldu

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Elazığspor ve 23 Elazığ FK'nın hafta sonu oynayacağı maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ takımlarının hafta sonu oynayacağı karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı. MHK'nin yaptığı atamaları göre cumartesi günü Elazığ Atatürk Stadyumu'nda saat 14.00'te oynanacak olan Elazığspor- Bucaspor 1928 karşılaşmasını Ardahan Bölgesi'nden Klasman Hakemi Doğu Yılmaz yönetecek. Trabzon Bölgesi'nden Hasan Ata ve Ali Rıza Öztürk bayrak sallayacaklar. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Antalya Bölgesi'nden Mazlum Doğan Bodur.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynanacak olan Kırşehir FSK - 23 Elazığ FK karşılaşmasını ise Mersin Bölgesi'nden Klasman Hakemi Burak Filik yönetecek. - ELAZIĞ