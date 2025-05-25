Elazığ Valisi'nden Elazığspor-Vanspor Maçı İçin Güvenlik Açıklaması - Son Dakika
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Spor

Elazığ Valisi'nden Elazığspor-Vanspor Maçı İçin Güvenlik Açıklaması

Elazığ Valisi\'nden Elazığspor-Vanspor Maçı İçin Güvenlik Açıklaması
25.05.2025 15:13  Güncelleme: 15:17
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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığspor ile Vanspor arasında oynanacak olan karşılaşmanın huzur ve güvenlik içerisinde gerçekleşmesi için 3 bin 66 kamu görevlisinin görev alacağını açıkladı. Vali Hatipoğlu, dostluk ve centilmenliğin ön planda olacağı uyarısında bulundu.

Elazığspor-Vanspor karşımasının huzur ve güvenlik içerisinde gerçekleşmesi için tüm tedbirleri aldıklarını dile getiren Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Emniyetimiz ve jandarmamızla birlikte tüm tedbirleri ve olasılıkları gözden geçirerek almaya çalışıyoruz. Bu çerçevede 3 bin 66 kamu görevlimiz, görev alacak" dedi.

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş maçında Elazığspor ile Vanspor FK yarın saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Vali Numan Hatipoğlu alınan tedbir ve önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Hatipoğlu'na, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Mehmet Serkan Aksoy eşlik etti.

Hem Elazığ'da hem de bölgede çalışmalar yaptıklarını belirten Vali Numan Hatipoğlu, "Bu çerçevede güvenlik önlemleriyle ilgili bilgi vereceğim. Biz maçın huzur ve güvenlik içerisinde gerçekleşmesi için tüm tedbirlerimizi aldık. Emniyetimiz ve jandarmamızla birlikte tüm tedbirleri ve olasılıkları gözden geçirerek almaya çalışıyoruz. Bu çerçevede 3 bin 66 kamu görevlimiz, görev alacak. Misafir takımın ilimize intikali ve ilimizden ayrılması dahil olmak üzere gerekli tedbirleri alacağız. Diğer yandan, gerek saha içi gerekse de saha dışında olabilecek olumsuzluklara karşı, tüm güvenlik tedbirlerini azami düzeyde almak için bir çaba içerisindeyiz. Bu hususta, tüm Elazığlı hemşerilerimizin bize yardımcı olacaklarına yürekten inanıyoruz. Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanımızla görüşmeler yaptık. Kendileri de kamuoyuna ihtilal çağrılarını yaptılar. Futbol gönül ister ki saha da oynansın, sahada bitsin ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmasın ama maalesef öyle olmuyor. Biz gerek bölgemiz, gerek ilimiz ve de diğer illerimizle kardeşliği, huzuru ve iletişimi bozacak çabanın son derece olumsuz olacağını değerlendiriyoruz. Bir vatandaşımızın dahi kılına halel gelmeden çözmek gibi bir çaba içerisindeyiz. Elazığ polisimizi ve askerimizi olağanüstü seven bir bölgedir. Bu anlamda da güvenlik güçlerimize Elazığlı hemşerilerimizin yardımcı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"Emniyet birimlerimiz gerekli tüm tedbirleri aldı"

Elazığspor ile Vanspor arasında oynanacak karşılaşmanın, sadece bir futbol müsabakası değil; dostluk, kardeşlik ve centilmenliğin ön planda olması gereken anlamlı bir spor etkinliği olduğunu aktaran Vali Hatipoğlu, "Elazığ, tarih boyunca misafirperverliği, sağduyusu ve hoşgörüsüyle örnek olmuş bir şehir olarak bu karşılaşmada da aynı duruşu sergileyecektir. Bu vesileyle tüm taraftarlarımızı, sağduyulu ve sorumlu davranmaya, takımlarına güçlü ve sonsuz bir şekilde destek verirken, bölgemizde birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alan provokasyonlara karşı dikkatli olmaya, şiddet, küfür ve benzeri yakışıksız davranışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Bizler, vatanına, milletine, bayrağına ve devletine gönülden bağlı Elazığlılar olarak; her daim askerimizin ve polisimizin yanında yer almış, milli duygularını her şeyin üzerinde tutmuş bir milletin evlatlarıyız. Taraftarlarımızın bu bilinçle, güvenlik güçlerimizi zor durumda bırakacak hiçbir eylem içinde olmayacağından kimsenin şüphesi olmasın. Emniyet birimlerimiz, karşılaşmanın huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tüm tedbirleri almış durumdadır. Taraftarlarımızın da bu sürece katkı sunarak, tribün desteğinin nasıl olması gerektiğini ülkemize örnek bir şekilde göstereceğine olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

"Kazanmaktan daha kıymetlisi, sahadan dostça ayrılabilmektir"

Hatipoğlu, "Unutmayalım ki biz Türk Milleti olarak her zaman dostluğa ve kardeşliğe önem verdik. Dün Van depreminde Van'daki kardeşlerimizin yanında olduk; 11 ilimizi etkileyen asrın felaketinde Elazığ da zarar görmesine rağmen başta Malatya olmak üzere tüm illerimize yardıma koştuk. Bu denli fedakar ve yardımsever insanların yaşadığı bu şehirde, Elazığspor'a gönül vermiş tüm hemşehrilerimizin 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü Elazığ Atatürk Stadyumu'nda centilmenlikten taviz vermeden takımımıza destek vereceğine yürekten inanıyoruz. Takımımız da Elazığ ruhuna yakışır şekilde sahaya çıkıp mücadele edecek ve bizler de onları hep birlikte omuzlayacağız. Elbette gönlümüz galibiyetten yana Ancak unutmayalım ki bu bir müsabakadır ve bir taraf kaybedebilir. Temennimiz kaybeden tarafın biz olmaması yönündedir. Ama ne olursa olsun, kazanmaktan daha kıymetlisi, sahadan dostça ayrılabilmektir" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığ Valisi'nden Elazığspor-Vanspor Maçı İçin Güvenlik Açıklaması - Son Dakika

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