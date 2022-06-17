Elazığ Yolspor'dan örnek hareket - Son Dakika
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Elazığ Yolspor'dan örnek hareket

17.06.2022 13:07
Elazığ Yolspor'dan örnek hareket

Elazığ Yolspor U14 takımı, kendi tesislerinde ağırladığı özel çocuklarla dostluk maçı yaptı.

Elazığ Yolspor U14 takımı, kendi tesislerinde ağırladığı özel çocuklarla dostluk maçı yaptı.

Elazığ amatörünün köklü takımı Yolspor, örnek bir davranışa imza attı. Kulüp tesislerinde özel çocukları misafir eden şampiyon U14 takımı, onlarla dostluk maçı yaptı ve maç sonu birlikte yemek yiyerek, özel çocuklara unutamayacakları bir anı bıraktı. Elazığ Yolspor olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerine her zaman önem verdiklerini belirten Yolspor Futbol Şube Sorumlusu Bahadddin Erbasan, "Özel çocuklarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Yüzlerinde bir parça gülümseme oluşturabildiysek ne mutlu bize. Elazığ Yolspor Kulübü olarak projelerimiz devam edecek" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ Yolspor'dan örnek hareket
Elazığ Yolspor'dan örnek hareket

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Elazığ, Spor, Son Dakika

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