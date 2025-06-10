Elazığ Yurtlarında Sanat Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Elazığ Yurtlarında Sanat Sergisi

Elazığ Yurtlarında Sanat Sergisi
10.06.2025 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GSB Elazığ yurtlarında kalan öğrenciler, yılsonu sergisinde el emeği eserlerini sergiledi.

GSB Elazığ Yurtları kalan öğrenciler tarafından düzenlenen sergi etkinliği büyük ilgi gördü.

GSB Elazığ yurtları kalan öğrenciler tarafından düzenlenen sergi etkinliği ilgi gördü. Bir yıl boyunca GSB Elazığ yurtlarında kalan öğrenciler katıldıkları sanatsal ve kültürel etkinliklerde el emeğiyle hazırlamış oldukları eserler, yıl sonu sergisinde görücüye çıktı. Bir birinden kıymetli ve gençlerin el emeğiyle ortaya çıkan bu eserler, sergide büyük gördü. GSB yurtlarında organize edilen etkinlikte, rölyef, kanaviçe, amigurumi ve el işlemeli havlular, ahşap boyama, filografi, geri dönüşümden kazandırılan eserler dikiş gibi daha birçok el emeği sanat eserleri sergilendi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren sergi açılışında açıklamalarda bulunarak, "GSB Elazığ Yurtlarımız On Bine yaklaşan kapasitesiyle öğrencilerimizin beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamakta. GSB Elazığ yurtlarında bulunan 7 adet genç ofis, eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerle de öğrencilerimizin zamanlarını verimli geçirmeleri sağlanıyor. Bu bağlamda yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz el sanatlarında rölyef, kanaviçe, amigurumi ve ahşap boyama gibi etkinlikler yapıyorlar. Öğrencilerimiz 1 yıl boyunca yapmış oldukları el emeği göz nuru el işlerinin hepsini yurtlarımızda hayata geçirilen yılsonu sergilerinde sergilediler. Bizlerde sergileri gezerek yapılan emekleri gördük ve öğrencilerimizin sergiledikleri ürünleri çok beğendik gerçekten çok güzel şeyler yapmışlar. Ayrıca yurtlarımızda görev alan tüm personellerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Güzel ürünler ortaya çıkarmışlar. Biz yurtlarımızda sportif, sanatsal birçok kursu devam ettiriyoruz. Öğrencilerimizin hem kendilerini geliştirmelerini hem de zamanlarını verimli kullanmalarını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Eğitim, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ Yurtlarında Sanat Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
Protestoların devam ettiği Los Angeles’ta polisten gazeteciye plastik mermi Protestoların devam ettiği Los Angeles'ta polisten gazeteciye plastik mermi
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
Portekiz-İspanya finalinde acı haber Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti Portekiz-İspanya finalinde acı haber! Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti
İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’un ’vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler’ sözlerine cevap Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap
Mourinho’nun ismi geçiyordu Inter yeni teknik direktörünü açıkladı Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Ferdi Zeyrek’in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı Bir kişi baygınlık geçirdi Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı! Bir kişi baygınlık geçirdi
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

12:13
Denendi, faydası ispatlandı Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
10:26
Ferdi Zeyrek’e veda Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
19:24
Ferdi Zeyrek’in ölüm nedeni belli oldu
Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu
19:14
Beşiktaş’ta Osayi Samuel’den sonra bir bomba daha
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha
19:10
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
18:46
Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları
Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları
18:42
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu İşte Trabzonspor’u bekleyen gelir
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu! İşte Trabzonspor'u bekleyen gelir
18:40
Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu
Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu
18:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum
18:14
Özgür Özel’den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
Özgür Özel'den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
18:08
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu Anlaşma tamamlandı
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı
18:07
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
17:54
Ferdi Zeyrek’in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı Bir kişi baygınlık geçirdi
Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı! Bir kişi baygınlık geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 13:16:42. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ Yurtlarında Sanat Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.