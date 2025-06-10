Elazığ Yurtlarında Sanat Sergisi

GSB Elazığ Yurtları kalan öğrenciler tarafından düzenlenen sergi etkinliği büyük ilgi gördü.

GSB Elazığ yurtları kalan öğrenciler tarafından düzenlenen sergi etkinliği ilgi gördü. Bir yıl boyunca GSB Elazığ yurtlarında kalan öğrenciler katıldıkları sanatsal ve kültürel etkinliklerde el emeğiyle hazırlamış oldukları eserler, yıl sonu sergisinde görücüye çıktı. Bir birinden kıymetli ve gençlerin el emeğiyle ortaya çıkan bu eserler, sergide büyük gördü. GSB yurtlarında organize edilen etkinlikte, rölyef, kanaviçe, amigurumi ve el işlemeli havlular, ahşap boyama, filografi, geri dönüşümden kazandırılan eserler dikiş gibi daha birçok el emeği sanat eserleri sergilendi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren sergi açılışında açıklamalarda bulunarak, "GSB Elazığ Yurtlarımız On Bine yaklaşan kapasitesiyle öğrencilerimizin beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamakta. GSB Elazığ yurtlarında bulunan 7 adet genç ofis, eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerle de öğrencilerimizin zamanlarını verimli geçirmeleri sağlanıyor. Bu bağlamda yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz el sanatlarında rölyef, kanaviçe, amigurumi ve ahşap boyama gibi etkinlikler yapıyorlar. Öğrencilerimiz 1 yıl boyunca yapmış oldukları el emeği göz nuru el işlerinin hepsini yurtlarımızda hayata geçirilen yılsonu sergilerinde sergilediler. Bizlerde sergileri gezerek yapılan emekleri gördük ve öğrencilerimizin sergiledikleri ürünleri çok beğendik gerçekten çok güzel şeyler yapmışlar. Ayrıca yurtlarımızda görev alan tüm personellerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Güzel ürünler ortaya çıkarmışlar. Biz yurtlarımızda sportif, sanatsal birçok kursu devam ettiriyoruz. Öğrencilerimizin hem kendilerini geliştirmelerini hem de zamanlarını verimli kullanmalarını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ