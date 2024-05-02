Elazığlı güreşçi Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Spor

Elazığlı güreşçi Türkiye üçüncüsü oldu

Elazığlı güreşçi Türkiye üçüncüsü oldu

Okul Sporları Küçükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Edirne'de gerçekleştirildi. Elazığ'ı temsil etmek üzere şampiyonaya katılan H. Hüseyin Çelik Türkiye üçüncüsü oldu.

02.05.2024 17:16  Güncelleme: 17:21
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Okul Sporları Küçükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Edirne'de gerçekleştirildi. Elazığ'ı temsil etmek üzere şampiyonaya katılan H. Hüseyin Çelik Türkiye üçüncüsü oldu.

2024 yılı Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Edirne Mimar Sinan Spor Salonunda gerçekleştirilerek son buldu. 30 Nisanda yapılan Küçükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında serbest stil mücadelesine, Türkiye'nin 80 ilinden 258 sporcu katılım sağladı. Edirne'de yapılan şampiyonada Elazığ'ı temsil eden Elazığ Belediye sporcusu H. Hüseyin Çelik 26-30 kiloda Türkiye üçüncülüğü elde ederek Elazığ'ı gururlandırdı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen Küçükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Edirne'de gerçekleştirildi. Şampiyonada aziz şehrimizi temsil etmek üzere TOKİ Fırat Ortaokulu öğrencisi ve aynı zamanda Elazığ Belediyesi Spor Kulübü sporcusu H. Hüseyin Çelik mücadele etti. 26-30 kilogramda mücadele eden ve Türkiye üçüncülüğü elde eden güreşçimiz H. Hüseyin Çelik'i ve antrenörünü tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığlı güreşçi Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika

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