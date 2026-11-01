Elazığlı sporcu Antalya\'da düzenlenen muaythai şampiyonasında gümüş madalya kazandı

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası-Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş İller Arası Muaythai Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu Esma Kaya ikinci oldu.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası - Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş İller Arası Muaythai Şampiyonası, farklı illerden yüzlerce sporcuyu bir araya getirdi. Şampiyonada Elazığ'ı bir antrenör ve bir sporcu temsil etti. Milli Takım Antrenörü Fethi Oruç eşliğinde şampiyonaya katılan Elazığlı sporcu Esma Kaya, genç bayanlar 57 kilogram kategorisinde ringe çıktı. Turnuva boyunca sergilediği performansla dikkat çeken Kaya, rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi. Final müsabakasının ardından şampiyonayı ikinci sırada tamamlayan Esma Kaya, Türkiye ikinciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu.