Elazığlı Sporcular MMA'da Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Elazığlı Sporcular MMA'da Madalya Kazandı

Elazığlı sporcular Türkiye MMA Şampiyonasında üç madalya kazanarak başarı elde etti.

02.02.2025 00:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Elazığlı sporcular Türkiye MMA Şampiyonasında madalyaları topladı

ELAZIĞ - Elazığlı sporcular, Türkiye MMA Şampiyonasında üç madalya kazanarak önemli başarıya imza attı. Karma Dövüş Sanatları'nın Elazığ'da gelişmesi için çalışmalarını sürdüren sporcular, bu başarıyı daha büyük derecelerle taçlandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Elazığlı sporcular, Ankara'da düzenlenen Türkiye MMA Şampiyonasında önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonaya katılan dört sporcu, üç madalya ile kente dönerek Elazığ'ı gururlandırdı. Karma dövüş sporlarının çeşitli disiplinleri bir araya getirdiği MMA branşı, Elazığ'da henüz yaygın olmamasına rağmen, kentte faaliyet gösteren bir akademi bünyesindeki sporcuların elde ettiği dereceler dikkat çekti. Türkiye'nin dört bir yanından güçlü rakiplerin katıldığı şampiyonada Muhammed Özhan Özdemir, Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, Muhammet Karaman Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyayı alırken, Muhammed Efe Güneş ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti. İlginç bir tesadüf olarak, madalya kazanan üç sporcunun da adı "Muhammed" olurken, Elazığlı sporcular, bu başarının bir başlangıç olduğunu ve daha büyük dereceler hedeflediklerini söyledi.

Dövüş sporlarıyla 25 yıldır ilgilenen ve son 10 yıldır MMA branşında çalışmalarını sürdüren Muhammed Özhan Özdemir, "Tabiri caizse kafes dövüşleri olarak geçen bu spor, karma dövüş sporları bir araya getirilerek oluşturmuş olduğu bir organizasyon. Ayakta ve yerde dövüş şeklinde bir çok dövüş tekniğinin yer aldığı bir branş haline geldi. Bizler de 17-18-19 Ocak tarihlerinde Türkiye MMA Şampiyonası'nda Elazığ'dan dört kişi giderek üç madalya ile evimize döndük. Bu başarıyı Elazığ halkı ile de paylaşmak istedik. MMA branşı Elazığ'da ve yakın illerde şu anda aktif bulunmamakta. Bizler burada crossfight akademi olarak MMA branşını ve sporcularını tanıtmaya ve yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Şampiyonada madalya kazanan sporculardan Muhammet Karaman ise başarının arkasında büyük bir emek ve destek olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada elde ettiğimiz başarı sadece bizim değil, ailemizin, hocalarımızın ve bizi motive eden çevremizin bir başarısıdır. Spor, hayatımda önemli bir faktör haline geldi. Özellikle madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıklar ile mücadele eden gençlere seslenmek istiyorum. Sporu bir yaşam şekli haline getirin. İnanın ki bir çok başarıya imza atacaklardır. Spor sadece vücudu değil aynı zamanda karakterinizi de güçlendirecektir" şeklinde konuştu.

Farklı branşlardan edindiği deneyimleri MMA çatısı altında birleştirdiğini ifade eden madalya kazanan bir diğer sporcu Muhammed Efe Güneş ise "Boks, güreş ve vücut geliştirme sporları ile uğraştım ve bunların hepsini MMA çatısı altında birleştirdim. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında üç tane madalya getirdik. Akademide antrenmanlarımıza davam etmekteyiz. Burada bize ve gençlere yönelik güzel antrenman seçenekleri var. Bu çerçevede faaliyetler gösterip, sağlıklı nesiller yetiştirip aynı zamanda zihinsel sağlığımız için yatırım yapmaktayız. Aldığımız başarı son olmayacak, devamı gelecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Türkiye, Elazığ, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığlı Sporcular MMA'da Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:29 Şarkıcı Merve Özbey’in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında Şarkıcı Merve Özbey'in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında
22:23 Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu
21:49 Sedat Peker üniversiteden mezun oldu Sedat Peker üniversiteden mezun oldu
21:16 Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti
18:38 İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli’den zehir zemberek çıkış İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
08:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı’ndaki o ismi görevden aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
08:51 Hülya Koçyiğit, Filiz Akın’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi
08:13 Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas’a kavuştu Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'a kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 00:57:01. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığlı Sporcular MMA'da Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.