Elazığlı stoper Ömer Faruk Aydemir, Kırşehir FSK\'ya transfer oldu

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Futbola Elazığspor altyapısında başlayan 24 yaşındaki Elazığlı stoper Ömer Faruk Aydemir'in yeni takımı belli oldu

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Kırşehir FSK, yeni sezon için Elazığlı stoper Ömer Faruk Aydemir'i renklerine bağladı. Futbola Elazığspor altyapısında başlayan ve A takımda da forma giyen Ömer Faruk, 23 Elazığ FK, Amasyaspor ve Gümüşhanespor'da görev yaptı. - ELAZIĞ