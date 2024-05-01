Elazığlı Yetkin Çelikel 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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Elazığlı Yetkin Çelikel 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonu

Elazığlı Yetkin Çelikel 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonu

Elazığlı sporcu Yetkin Çelikel, Diyarbakır'da düzenlenen 3 Bant Bilardo 1. Etap Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonaya 125 sporcu katılım sağlarken, Çelikel Elazığ'ı gururlandırdı.

01.05.2024 14:18
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3 Bant Bilardo 1. Etap Veteranlar Türkiye Şampiyonası Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Elazığ'ı temsil etmek üzere şampiyonaya katılan Yetkin Çelikel Türkiye Şampiyonu oldu.

2024 Yılı Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen 3 Bant Bilardo 1. Etap Veteranlar Türkiye Şampiyonası Diyarbakır Stadyumu altında bulunan bilardo salonunda gerçekleştirilerek son buldu. 22-28 Nisan tarihleri arasında yapılan 3 Bant Bilardo 1. Etap Veteranlar Türkiye Şampiyonası 55 yaş üzeri Veteranlar Türkiye Şampiyonasına, Türkiye'nin 80 ilinden 125 sporcu katılım sağladı. Elazığ'ı Diyarbakır'da yapılan Şampiyonada temsil eden Yetkin Çelikel Türkiye Şampiyonu olarak Elazığ'ımızı gururlandırdı. Şampiyona 28 Nisan Pazar günü düzenlenen ödül töreninin ardından sona erdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Son 1 yıldır ilimizde faaliyet gösteren bilardo branşı birçok müsabakaya ev sahipliği yaparak aynı zamanda birçok başarıya da imza attı. Bilardo branşımızın Elazığ'a kazandırılması gördüğümüz üzere başarılı bir çalışma olmuş. Diyarbakır ilinde gerçekleştirilen 3 Bant Bilardo 1. Etap Veteranlar Türkiye Şampiyonasına katılan başarılı sporcumuz Yetkin Çelikel Türkiye Şampiyonluğuna imza atarak hem başarısına başarı kattı hem de bizleri gururlandırdı. Şampiyon olan sporcumuz Yetkin Çelikel'i, Bilardo İl temsilcimiz Lokman Korucu'yu ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığlı Yetkin Çelikel 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonu - Son Dakika

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