 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elazığspor, 10. maçında 6. galibiyetini aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığspor, 10. maçında 6. galibiyetini aldı

Elazığspor, Amasyaspor FK karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptı. Teknik sorumlu Bülent Yenihayat yönetimindeki takım, 10 maçlık periyodu 22 puanla tamamladı ve 4. sırada yer aldı.

Elazığspor, 10. maçında 6. galibiyetini aldı
23.01.2024 - 11:18,
Abone Ol

Elazığspor'un başında 10. maçına çıkan teknik sorumlu Bülent Yenihayat, 6. galibiyetine imza attı.

Elazığspor, sezonun ikinci yarısına Amasyaspor FK karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle başladı. Teknik sorumlu Bülent Yenihayat'la 6. haftada oynanan Silifke Belediyespor maçı öncesi sözleşme imzalayan bordo-beyazlılar, tecrübeli teknik adamla namağlup unvanını sürdürmeye devam ediyor. Grupta 4.'lüğe yükselen Elazığspor sırasıyla Silifke Belediyespor, Anadolu Üniversitesi, Efeler 09 SFK, Hacettepe 1945 Spor, A. Eynesil Belediyespor ve Amasyaspor FK maçlarını kazanırken, Karşıyaka, Kelkit Hürriyetspor, Bulvarspor ve Sapanca Gençlik maçlarından beraberlikle ayrıldı.

10 maçlık periyodu 22 puanla geçen bordo-beyazlılar, haftayı 25 puanla 4. sırada tamamladı. Bordo-beyazlılar, TFF 3. Lig 2. Grubun 17. haftasında deplasmanda Pazarspor'la karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Elazığspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor, 10. maçında 6. galibiyetini aldı - Son Dakika


23:01
TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi

Son Dakika
23:01 TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 23:20:01. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığspor, 10. maçında 6. galibiyetini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement