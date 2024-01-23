Elazığspor, 10. maçında 6. galibiyetini aldı

Elazığspor'un başında 10. maçına çıkan teknik sorumlu Bülent Yenihayat, 6. galibiyetine imza attı.

Elazığspor, sezonun ikinci yarısına Amasyaspor FK karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle başladı. Teknik sorumlu Bülent Yenihayat'la 6. haftada oynanan Silifke Belediyespor maçı öncesi sözleşme imzalayan bordo-beyazlılar, tecrübeli teknik adamla namağlup unvanını sürdürmeye devam ediyor. Grupta 4.'lüğe yükselen Elazığspor sırasıyla Silifke Belediyespor, Anadolu Üniversitesi, Efeler 09 SFK, Hacettepe 1945 Spor, A. Eynesil Belediyespor ve Amasyaspor FK maçlarını kazanırken, Karşıyaka, Kelkit Hürriyetspor, Bulvarspor ve Sapanca Gençlik maçlarından beraberlikle ayrıldı.

10 maçlık periyodu 22 puanla geçen bordo-beyazlılar, haftayı 25 puanla 4. sırada tamamladı. Bordo-beyazlılar, TFF 3. Lig 2. Grubun 17. haftasında deplasmanda Pazarspor'la karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ