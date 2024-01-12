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Elazığspor, Antalya kampını tamamlıyor - Son Dakika
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Elazığspor, Antalya kampını tamamlıyor

TFF 3. Lig takımlarından Elazığspor, Antalya kampının son çalışmasıyla hazırlıklarını tamamlayacak. Sezonun ilk yarısını tamamlayan takım, ara dönem hazırlıkları için Elazığ'da toplandıktan sonra Antalya'ya geçmişti. 10 günlük çalışmanın ardından yapılacak olan yenileme antrenmanıyla kamp sona erecek. Takım, ardından 3 günlük izin yapacak ve sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına başlayacak.

Elazığspor, Antalya kampını tamamlıyor
12.01.2024 - 15:14,  Güncelleme: 15:14
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Elazığspor'da, Antalya kampı yarın yapılacak olan son çalışmayla tamamlanacak.

TFF 3. Lig'de ara dönem hazırlıklarının ikinci etabını Antalya'da yapan Elazığspor'da hazırlıklar 13 Ocak Cumartesi günü yapılacak son çalışmayla tamamlanacak. 20 Aralık'ta oynanan Eynesil Belediyespor maçıyla sezonun ilk yarısını tamamlayan ve 5 günlük iznin ardından ara dönem hazırlıklarının ilk etabı için Elazığ'da toplanarak 7 gün çalışan bordo beyazlılar, yine iki gün izin yaptıktan sonra Antalya kampına start verdi. 4 Ocak tarihi İtibarıyla Antalya Belek'te toplanan ve burada 10 günlük çalışma gerçekleştiren Bordo-Beyazlı ekip, 13 Ocak'ta yapılacak olan yenileme antrenmanıyla devre arası kampını tamamlayacak. 3 günlük izin yapacak olan teknik heyet ve futbolcular, 16 Ocak'ta Elazığ'da toplanıp sezonun ikinci yarısının ilk haftasında evinde oynayacağı Amasyaspor FK maçı hazırlıklarına başlayacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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