Elazığspor için 1 milyon liralık şampiyonluk primi açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Elazığspor için 1 milyon liralık şampiyonluk primi açıklandı

Elazığspor için 1 milyon liralık şampiyonluk primi açıklandı

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, TFF 3. Lig Play-Off finalinde karşılaşacak olan Elazığspor için 1 milyon liralık şampiyonluk primi açıkladı. Bu tutarın 250 bin lirası taraftar grubu liderlerine ödenecek.

23.05.2024 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığspor için 1 milyon liralık şampiyonluk primi açıklayan MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver bu tutarın 250 bin lirasını taraftar grubu liderlerine ödeme kararı aldı

TFF 3. Lig Play-Off finalinde cumartesi günü 52 Orduspor FK ile karşılaşacak olan Elazığspor için, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver'den yeni bir prim açıklaması geldi. 1 milyon liralık şampiyonluk primi açıklayan Işıkver bu tutarın 250 bin lirasını taraftar grubu liderlerine ödeme kararı aldı. Işıkver açıklamasında, "Değerli Elazığlılar, Elazığspor'umuzun Orduspor ile oynayacağı final karşılaşmasının Ankara'da oynanacağına ilişkin haberler yayınlanmasına rağmen İstanbul RAMS Park Stadyumunda oynanacak olması sebebiyle, hiçbir menfaatleri olmadan yalnızca memleket sevgisi sebebiyle yağmur çamur demeden Elazığspor'un ardına düşen, 'şehrin ve takımın tek sahibi' Elazığspor Taraftarının yaşadığı mağduriyeti bir nebze olsun hafifletmek maksadı ile şampiyonluk primi olarak açıkladığımız ve galibiyet halinde futbolculara dağıtılacak olan meblağın 250 bin lirasını bugün, primi de alkışı da en fazla hak ettiğini düşündüğüm tribündeki Elazığlılara harcanmak üzere tribün lideri kardeşlerimize ödenecektir" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Semih Işıkver, Milletvekili, Elazığspor, Elazığ, MHP, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor için 1 milyon liralık şampiyonluk primi açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:19 Merkez Bankası’ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar
14:57 Samimi başlayan görüşme gergin bitti Özel’den “Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok“ çıkışı Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:06 Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
13:49 Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho’dan ses var Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho'dan ses var
13:07 Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı
12:54 Müjde Uzman’ın tükenmişlik sendromu iddialarına eski aşkı Sinan Akçıl’dan yorum: Tükense bende tükenirdi Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromu iddialarına eski aşkı Sinan Akçıl'dan yorum: Tükense bende tükenirdi
12:38 Kaçak çalıştıkları tespit edildi Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 15:36:38. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığspor için 1 milyon liralık şampiyonluk primi açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement