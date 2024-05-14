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Elazığ'dan 3 otobüs ve 2 minibüs taraftar Efeler 09 SFK maçı için Aydın'a gitti. İzmir ve İstanbul'dan da taraftarların maçı izlemek için Aydın'a gideceği öğrenildi.

TFF 3. Lig Play-Off 3. tur ilk maçında Efeler 09 SFK ile deplasmanda karşılaşacak olan Elazığspor, bu maç için Aydın'a giderken, taraftarlar da zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmıyor. Taraftarlara tahsis edilen 3 otobüs ve 2 minibüs Aydın'a doğru yola çıktı. Yaklaşık 20 saatlik yolculuğun ardından Aydın'a varması beklenen taraftarlar yine maç sonu karayoluyla Elazığ'a dönecek. İzmir ve İstanbul'da ikamet eden Elazığspor taraftarlarının da maç günü Aydın'da olacağı öğrenildi. - ELAZIĞ