Elazığspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, taraftarları Arnavutköy maçına bekliyor

Elazığspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, "Çalışmalarımız iyi. Moralimiz yerinde. Taraftarlarımızı Çorlu maçındaki gibi bekliyoruz. O maçta onları çok üzdük. Bunun farkındayız, bunu biliyoruz. Biz hep beraber bir takımız, taraftarlarımızla beraber bir takımız" dedi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 7. Haftası'nda Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek olan Seza Çimento Elazığspor'da hazırlıklar devam ediyor. Antrenman öncesi Teknik Direktör Serdar Bozkurt açıklamalarda bulundu. Gruptaki takımların genç olduğuna dikkat çeken Serdar Bozkurt, sakat futbolcuların son durumuna ilişkin değerlendirmeler yaptı.

İç sahada Çorluspor 1947 karşısında alınan yenilgiyi yorumlayarak konuşmasına başlayan Bozkurt, "İçeride çok talihsiz bir mağlubiyet almıştık. Onun verdiği bir gerginlikle çıkıyorsunuz maça. Çünkü hiç hataya yer yok. Hatayspor takımı da yine genç, dinamik, koşan bir ekip. Geçmişten tecrübesi olan çocuklar var ama bizim için rakip Hatay, evet Hatay ama sahanın zemini çok büyük rakipti. O zeminde iyi çalıştık, iyi oynadık. Belki ilk yarı neticeyi elde edemedik ama ikinci yarı onların oyununu düşüreceğimizi biliyorduk. Futbolcularımız da bunun farkındaydı. Sabırlıydık, sakindik ve neticeyi 3 gol atarak aldık ki çok daha farklı bir maç olabilirdi biliyorsunuz. Ama önemli olan tabi kazanmaktı. Kazandık ve geldik" diye konuştu.

"Arnavutköy Belediyespor koşan bir takım"

Arnavutköy'ün Hatayspor'la benzer bir takım olduğuna dikkat çeken Bozkurt, "Hatay'la hemen hemen aynı. Yine onlar gibi genç, dinamik koşan bir ekip. Bizim grubumuzda bu yıl böyle çok fazla takım var. Bu sene böyle çok fazla rakiple karşılaşacağız. Takımda bir sıkıntı yok, çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Barış'ın bir hastalığı var. O bizimle olmayacak . Çünkü 2 ünite kan aldı. Salı günü tekrar kan verecek. Değerlerine bakacağız. Eğer değerleri yerine gelirse antrenmanlar bizimle beraber başlayacak. Furkan'ın bileğinde sorun vardı ama sıkıntı yok, bugün antrenmana çıkacak, ayağına bakacak. Kemal'in devam ediyor. Artık son aşamalara geldi. Ufak ufak koşulara başlayacak. Görüntü bu hafta o da bizimle olmayacak gibi duruyor. Onun dışında bir sıkıntı yok. Çalışmalarımız iyi. Moralimiz yerinde. Taraftarlarımızı Çorlu maçındaki gibi bekliyoruz. O maçta onları çok üzdük. Bunun farkındayız, bunu biliyoruz. Biz hep beraber bir takımız, taraftarlarımızla beraber bir takımız. Onu bir kere söyleyelim. Gelsinler, yerlerini alsınlar. Şu maçı hep beraber kazanalım, kutlayalım, yolumuza devam edelim" şeklinde konuştu.