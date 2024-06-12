Elazığspor'un eski oyuncusu Ömer Tokgöz hayatını kaybetti - Son Dakika
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Elazığspor'un eski oyuncusu Ömer Tokgöz hayatını kaybetti

Elazığspor'un eski başarılı oyuncularından Ömer Tokgöz, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Tokgöz, Elazığspor'un tarihindeki ilk şampiyonluğunda kaptanlık yapmıştı. Elazığspor Kulübü ise başsağlığı mesajı yayımlayarak, camiaya sabır diledi.

12.06.2024 11:14
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Uzun süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Elazığspor'un eski başarılı oyuncularından Ömer Tokgöz (78) hayatını kaybetti.

1946 Elazığ doğumlu olan Tokgöz, futbola Elazığ Merkez Gençlik Spor Kulübünde başladı. Ardından Elazığ Yolspor'da oynarken genç milli takımına davet edildi ve formasını giydi. Daha sonra 1966-1967 sezonunda Malatyaspor'un ilk kurulan takımında oynadı. Ardından Kayserispor ve sonrasında o dönemin 1. Lig takımları Ankaragücü'nde ve Mersin İdman Yurdu'nda oynadıktan sonra 1974 yılında Elazığspor'a transfer oldu ve bordo beyazlı takımımızın tarihindeki ilk şampiyonluğunda kaptanlığını yaptı. Sonraki yıllarda başta Elazığspor olmak üzere çeşitli takımlarda hoca olarak görev yaptı.

Mersin İdman Yurdu'nda oynarken A milli futbol takımı kadrosuna da davet edilme başarısını gösterdi. Uzun süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Tokgöz, evli ve 2 çocuk babasıydı. Elazığspor Kulübü de efsane futbolcusu için bir başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Elazığspor'umuzun kaptanlarından Ömer Tokgöz'ün vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ömer Tokgöz'e Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor'un eski oyuncusu Ömer Tokgöz hayatını kaybetti - Son Dakika

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