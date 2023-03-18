Elena Rybakina, dünya birincisi Iga Swiatek'i 2-0 mağlup ederek finale yükseltti - Son Dakika
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Elena Rybakina, dünya birincisi Iga Swiatek'i 2-0 mağlup ederek finale yükseltti

18.03.2023 17:30
Elena Rybakina, dünya birincisi Iga Swiatek'i 2-0 mağlup ederek finale yükseltti

Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda kadınlarda 10 numarada yer alan Elena Rybakina, dünya 1 numarası Iga Swiatek'i 2-0'la geçerek finalin yolunu tuttu.

ABD'nin Indian Wells kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar yarı final maçında, geçen yılın şampiyonu Swiatek ile Rybakina karşılaştı.

Kazak tenisçi Rybakina, Polonyalı Swiatek'i 1 saat 17 dakika sonunda 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Geçen yıl Wimbledon'da kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan, bu sezon ise Avustralya Açık'ta final oynayan Rybakina böylece WTA 1000 turnuvalarında ilk kez finale çıktı.

Rybakina'nın rakibi ise 2023 Avustralya Açık finalinde yenildiği Aryna Sabalenka oldu. Belaruslu Sabalenka (2 numaralı seribaşı), Yunan Maria Sakkari'yi (7) 2-0'lık (6-2, 6-3) skorla geçti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elena Rybakina, dünya birincisi Iga Swiatek'i 2-0 mağlup ederek finale yükseltti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elena Rybakina, dünya birincisi Iga Swiatek'i 2-0 mağlup ederek finale yükseltti - Son Dakika
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