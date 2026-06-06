Elif Akçiçek'ten Yeni Rekor Hedefi - Son Dakika
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Elif Akçiçek'ten Yeni Rekor Hedefi

Elif Akçiçek\'ten Yeni Rekor Hedefi
06.06.2026 11:30
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17 yaşındaki sporcumuz Elif Akçiçek, üç Türkiye rekoru kırarak yeni hedeflere yöneliyor.

Ulusal ve uluslararası yarışlarda dereceleri bulunan Elif Akçiçek, gözünü yeni rekorlara çevirdi.

Muş'un Varto ilçesine bağlı Boyalı köyünde yaşayan 17 yaşındaki Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Akçiçek, atletizmdeki başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Geçen yıl 30-31 Ağustos'ta İzmir'de düzenlenen 20 Yaş Altı Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda 2 bin metre engelli koşuda 6.35.83'lik derecesiyle yıldızlarda 24 yıllık Türkiye rekorunu kıran Akçiçek, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda 28 Aralık'ta düzenlenen Salon Rekor Deneme Yarışması'nda da 18 Yaş Altı Yıldız Kızlar Kategorisi'nde 3 bin metrede 9.34.43'lük derecesiyle 8 yıllık Türkiye rekorunu kırdı.

23-24 Mayıs'ta İzmir Atatürk Stadı'nda düzenlenen Orta ve Uzun Mesafeler SEM-TOHM Olimpik Deneme Yarışları'na da katılan Akçiçek, takım arkadaşı Derya Kunur'a ait 8 yıllık U20 Kadınlar 2000 metre engelli Türkiye rekorunu 6.35.67'den 6.29.24'e indirerek yeni rekorun sahibi oldu.

Atletizm kariyerinde üç ayrı Türkiye rekoruna imza atan Akçiçek, 6-7 Haziran'da İzmir'de düzenlenecek Büyükler Balkan Şampiyonası Seçmeleri'nde 3000 metre engelli yarışında piste çıkarak yeni bir Türkiye rekoruna imza atmayı hedefliyor.

"Hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil etmek"

Atletizm pistinde çalışmalarını sürdüren başarılı sporcu, AA muhabirine, 6 yıldır atletizmle uğraştığını ve birçok başarı elde ettiğini söyledi.

Üç ayrı kategoride Türkiye rekoru kırdığını belirten Akçiçek, "Ağustosta Amerika'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası var. Şu an çalışmalarımı bu organizasyona yönelik sürdürüyorum. Hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve bayrağımızı gururla dalgalandırmak. Takım arkadaşım Derya Kunur'a ait rekoru kırmak benim için çok güzel bir duygu. Şu an üç Türkiye rekoruna sahibim. Adımı atletizm tarihine yazdırmış olmak benim için güzel bir his." dedi.

Akçiçek'i ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç ise kentte atletizm branşında iyi dereceler aldıklarını söyledi.

Başarısından dolayı Akçiçek'i tebrik eden Kılıç, "Milli sporcunun böylesine önemli bir başarıya imza atması, ilimiz sporunun ve gençlerimizin sahip olduğu potansiyelin en güzel göstergesidir. Sporcularımızın her zaman yanında olmaya, onların daha iyi imkanlarda yetişmeleri için destek vermeye devam ediyoruz. Bu anlamlı başarıda emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor, milli sporcumuz Elif Akçiçek'in ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada başarıyla temsil ederek yeni rekorlara ve şampiyonluklara imza atacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

"Kendisiyle gurur duyuyoruz"

Akçiçek'in antrenörü Naim Koçlardan da "Elif önümüzdeki hafta İzmir'de tekrar 3000 metre engelli yarışına çıkacak. Buradaki hedefimiz yine takım arkadaşı Derya Kunur'a ait U20 Kadınlar 3000 metre engelli Türkiye rekorunu kırmak. Aynı zamanda ağustosta Amerika'da düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası'na katılımını garanti altına almak için mücadele edecek. Elif çok azimli ve hırslı bir sporcu. İşini profesyonelce yapıyor ve eğitimini de aksatmıyor. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Bu rekorlar kolay elde edilmiyor. Tam aksine, disiplinli ve planlı çalışmanın sonucunda ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elif Akçiçek'ten Yeni Rekor Hedefi - Son Dakika

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