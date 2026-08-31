Elif Çetin Bronz Madalya Kazandı

Çankırı'da 8 ülke ve 25 kulübün katılımıyla düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası'nda Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Elif Çetin, 48 kilogram Süper Minikler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

21-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Judo Turnuvası'nda mücadele eden Elif Çetin, elde ettiği dereceyle Kırklareli'ni gururlandırdı. Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, başarılı sporcu Elif Çetin'i ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.