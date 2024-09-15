Elmas Lig Sezonu Brüksel'de Sona Erdi - Son Dakika
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Spor

Elmas Lig Sezonu Brüksel'de Sona Erdi

Atletizm Elmas Lig'in son ayağında Kipyegon ve Fabbri rekor kırdı, birçok atlet şampiyon oldu.

15.09.2024 01:47
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Atletizmde Elmas Lig sezonu, Belçika'da düzenlenen 15. ve son ayak mücadeleleriyle sona erdi.

Dünyanın en önemli atletizm yarışmalarından Elmas Lig'de sezonun son etabı, başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda yapıldı.

Kadınlar 1500 metrede Kenyalı Faith Kipyegon, 3.54.75'le 2003 Brüksel'deki Elmas Lig'de milli atlet Süreyya Ayhan Kop'a ait (3.55.33) organizasyon rekorunu kırarak beşinci Elmas Lig zaferine ulaştı. Dünya ve olimpiyat rekortmeni Kipyegon, aynı disiplinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da altın madalya kazanmıştı.

Erkekler gülle atmada İtalyan Leonardo Fabbri, 22.98'lik derecesiyle, 2022 Brüksel'deki Elmas Lig'de ABD'li Jo Kovacs'a ait (22.61) organizasyon rekorunu kırarak ilk şampiyonluğunu elde etti.

Kadınlar 5 bin metrede Kenyalı Beatrice Chebet, 14.09.82'lik derecesiyle 2016 Brüksel'deki Elmas Lig'de Etiyopyalı Almaz Ayana'ya ait (14.18.89) organizasyon rekorunu kırarak şampiyon oldu. Chebet, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 5 bin ve 10 bin metrede altın madalyaya uzanmıştı.

Kadınlar cirit atmada son Elmas Lig şampiyonu Japon Haruka Kitaguchi, 66.13'lük derecesiyle yine şampiyon olarak ünvanını korudu. Kitaguchi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya elde etmişti.

Femke Bol'dan üst üste dördüncü şampiyonluk

Kadınlar 400 metre engellide Hollandalı Femke Bol, 52.45'le üst üste dördüncü Elmas Lig şampiyonluğunu kazandı. Bol, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya elde etmişti.

Kadınlar sırıkla atlamada son olimpiyat şampiyonu Avustralyalı Nina Kennedy, 4.88'le organizasyon şampiyonu oldu.

Erkekler üç adım atlamada Portekizli Pedro Pichardo, 17.33'lük derecesiyle üçüncü Elmas Lig şampiyonluğunu elde etti.

Kenyalı Faith Cherotich, kadınlar 3 bin metre engellide 9.02.36'lık derecesiyle ilk Elmas Lig zaferine ulaştı.

Erkekler yüksek atlamada olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu İtalyan Gianmarco Tamberi, 2.34 ile üçüncü kez Elmas Lig şampiyonu oldu.

Kaynak: AA

Atletizm, Brüksel, Belçika, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elmas Lig Sezonu Brüksel'de Sona Erdi - Son Dakika

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