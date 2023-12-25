 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Emet'te Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları terörü lanetledi - Son Dakika
Üye Girişi

Emet'te Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları terörü lanetledi

Emet Gençlik Derneği öncülüğünde düzenlenen programda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları terör lanetledi, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Emet\'te Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları terörü lanetledi
25.12.2023 - 15:30,
Abone Ol

Emet Gençlik Derneği öncülüğünde düzenlenen programda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları terör lanetledi, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları Emet Gençlik Derneği ve Ülkü Ocakları'nın öncülüğünde bir araya gelerek terörü lanetledi. Gençler, Emet Hükümet Meydanı önünde düzenlenen programda, bir araya gelen taraftar gruplarıyla birlikte şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Son iki günde gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybeden 12 asker için dua eden gençler, şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Programa katılan Emet Gençlik Derneği, Emet AK Parti Gençlik Kolları, Emet Ülkü Ocakları, Genç Fenerbahçeliler, Galatasaray Taraftar Grubu ve Beşiktaş Taraftar Grubu adına ortak basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, Türkiye'nin renkleri, siyasi görüşleri, futbol takım tercihleri ne olursa olsun birlik ve beraberlik içinde oldukları vurgulandı.

Emet Gençlik Derneği adına yapılan konuşmada, "Ülkemiz ve milletimiz adına büyük bir bütünlük içindeyiz. Her ne olursa olsun, terör saldırılarına karşı dimdik duruyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Türk milleti olarak bir ve beraber olduğumuz sürece hiçbir güç bizi bölemez" ifadelerini kullanıldı.

Programda, Ülkü Ocakları da Emet MHP İlçe Başkanı Mustafa Mecit'in katılımıyla bir stant açıldı, terörü lanetleyen mesaj iletildi. Programda, şehit isimleri tek tek okundu, katılımcılar tarafından 'burada' diye cevaplandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Emet, Terör, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emet'te Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları terörü lanetledi - Son Dakika


16:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
16:41
Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:14
Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59
2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49
Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren 'uçak' diyaloğu Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36
Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25
7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu

Son Dakika
16:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
16:41 Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:14 Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49 Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36 Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22 Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor
15:06 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 17:04:14. #1.13#
SON DAKİKA: Emet'te Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları terörü lanetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement